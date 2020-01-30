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TRABZON

Camiler rüzgarla kendi enerjisini üretecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden bir grup akademisyenin hayata geçireceği proje kapsamında camilerin alem kısımlarına yerleştirilecek düşey eksenli rüzgar türbini ile kendi enerjisini üretmesi amaçlanıyor. Proje ortağı Kerim Sönmez, caminin sistem ile para da kazanabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerim Sönmez
Kerim Sönmez

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) bir grup akademisyen tarafından hazırlanan “Düşey Rüzgar Türbinine Sahip Cami Alemi Projesi” kapsamında, camilerin kendi enerjisini üretmesi hedefleniyor.

KSÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya ve öğretim görevlisi Muhammed Safa Kamer ile KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinden öğretim görevlisi Kerim Sönmez, camilerin kendi elektriğini üretmesi için proje geliştirdi.

Proje kapsamında, camilerin minare ve çatısında yer alan alem kısımlarına yerleştirilecek düşey eksenli rüzgar türbini ile elektrik üretimi amaçlanıyor. Tasarımı ve patent başvurusu yapılan projenin hem prototipinin oluşturulması hem de kent genelinde yapımı devam eden camilere uygulanması planlanıyor.

YARDIM İSTEMEKTEN KURTULACAK

Öğretim görevlisi Kerim Sönmez, projenin camilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi. Türkiye›deki cami sayısına dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

“Camilerin elektrik ve diğer ihtiyaçları için halktan yardımlar toplanıyor ya da devletimiz tarafından yardımlar yapılıyor. Bu proje aslında bir ihtiyaçtı. Sadece yardımlarla değil de kendi elektriğini üreten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapı tasarımı ortaya çıktı. Buradan yola çıkarak camilerin minare ve çatısında yer alan alem kısımlarına düşey eksenli bir rüzgar türbini ekledik. Bu rüzgar türbinine ise konik veya silindir şekilde tasarımlar yaptık ve bu vesileyle kendi elektriğini üretebilecek camiler kazandırmaya çalıştık.”

Projenin sağlayacağı katkılara değinen Sönmez, “Tek bir minare ve caminin çatısına yerleştirilecek düşey eksenli türbin ile normal boyutlardaki bir caminin ihtiyacının tamamı karşılanabilecek. Hatta üretim kapasitesi artırılarak camiler ürettiği elektrikten para da kazanabilecek. Sistem 2,5-3 kilovatsaatlik üretim kapasitesine ulaşabiliyor. 24 saat çalışacak bir sistem düşünüldüğünde günlük 40-60 kilovatsaat arasında üretim söz konusu. Normal boyutlardaki bir caminin aydınlatma ihtiyacı yaklaşık 1-1,5 kilovatsaat. Minare sayısı artarsa bu sistemin sayısı da çoğaltılabilir ve üretim kapasitesi artabilir. Düşey eksenli rüzgar türbini silindirik yapısından dolayı rüzgarı her yönden alabiliyor. Bu yapısı ile düşük rüzgar hızlarında da çalışabiliyor” dedi.

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