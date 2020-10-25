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POLİTİKA

Camilere haftada 1-2 saldırı

“Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar” başlıklı rapora göre, geçen yıl Avrupa’da Türklere karşı 253 saldırı gerçekleşti. Bunun yüzde 59’u Almanya’da yaşandı. 2019’da Almanya’da camilere 64 saldırı kayıtlara geçerken bu yıl bu sayı 10 ayda 86’yı buldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ülkedeki birçok cami ve Müslüman toplum e-posta yoluyla bomba tehditi aldı.
Ülkedeki birçok cami ve Müslüman toplum e-posta yoluyla bomba tehditi aldı.

Avrupa’daki 25 milyona yakın Müslümana karşı nefret olayları artıyor. Hıristiyan fanatizmi tırmanırken, aşırı sağcılar camilere yönelik terör estiriyor. “Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar” başlıklı rapora göre, geçen yıl Türk vatandaşlarına karşı 253 saldırı gerçekleşti. Bunların yüzde 58,9’u Türk nüfusun en yoğun olduğu Almanya’da yaşandı. Ülkede geçtiğimiz yıl saldırıya uğrayan cami sayısı 64’ken, bu yıl 86’ya yükseldi. Saldırıların faili ya meçhul kaldı ya da hiçbir ceza almadı. Almanya’da bu yıl gerçekleşen saldırılardan bazıları şöyle:

CEMAATE SOPA

Münchberg’deki Mimar Sinan Camii, Ulm’deki İslam Kültür Merkezi ile Arap camisi, Darmstadt’taki IGMG camii, Lügde’deki DİTİB Ashab-i Kehf Camiinin camları kırıldı. Bir saldırgan Nürnberg’deki Eyüp Sultan Merkez Camii’nde cemaate metal direkle saldırdı.

CAMİYE DOMUZ BAŞI

Essen’deki DİTİB Ulu Camii giriş kapısına İslamofobik pankartlar yapıştırılıp ırkçı sloganlar yazıldı. Emmendingen camii cephesine gamalı haç ve aşırı sağcı sloganlar çizildi. Vaihingen Enz’deki Fatih Camii’nin giriş kapısına domuz başı takıldı. Greifswald’daki İslami kültür merkezinin penceresinde kesik domuz başı bulundu.

BOMBA TEHDİTİ

Ülkedeki birçok cami ve Müslüman toplum e-posta yoluyla bomba tehditi aldı. Benzer tehditlerle birçok cami defalarca boşaltıldı. Aşırı sağcı NPD Goslar sosyal medyadan IGMG Goslar camisinin fotoğrafını yayınladı. Paylaşıma yapılan yorumlarda roketatarlı saldırı tehditleri yer aldı.

  • Müslümanlar güvende değil
  • Almanya’daki Müslüman gruplara gönderilen tehdit mektupları da saldırı biçimlerinden birisi. Hanau’daki DİTİB’e yollanan mektupta 19 Şubat 2020’de Hanau’daki sağcı saldırıya atıfta bulunulurken, Röthenbach’taki Türk İslam Cemaatine gönderilen tehdit mektubunda ise domuz motifli bir kart ve “Asla güvende olmayacaksınız” yazısı vardı. Duisburg’daki Muradiye Camii’ne gönderilen mektupta da “Siz sadece Avrupa’nın çöplüğüsünüz” yazıyordu.
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