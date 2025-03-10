Çanakkale Destanı Balkanlar’da

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar’a gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çanakkale ruhunu yaşatmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Müzenin ilk durağı 12-19 Mart’ta Kosova olacak.
Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin yeni rotası Balkanlar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'da kapılarını açmak için yola çıkacağını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti: “Soydaşlarımızla bir araya gelecek, ecdadımızın kahramanlık destanlarını ve unutulmaz hatıralarını paylaşacağız. Çanakkale ruhunu yaşatmak, milletimizin şanlı tarihini gelecek nesillere aktarmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale. Bu bilinçle tarihimize sahip çıkmaya, Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz.”
7 ÜLKE GEZECEK
Bakan Ersoy, mobil müzenin 12-19 Mart tarihleri arasında Kosova'da, 21-28 Mart tarihleri arasında Arnavutluk’ta, 4-7 Nisan tarihleri arasında Karadağ’da, 9-11 Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek’te, 13-15 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’da, 17-24 Nisan tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da ve 27 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’da olacağını belirtti.