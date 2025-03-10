Çanakkale Destanı Balkanlar’da

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin yeni rotası Balkanlar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'da kapılarını açmak için yola çıkacağını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti: “Soydaşlarımızla bir araya gelecek, ecdadımızın kahramanlık destanlarını ve unutulmaz hatıralarını paylaşacağız. Çanakkale ruhunu yaşatmak, milletimizin şanlı tarihini gelecek nesillere aktarmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale. Bu bilinçle tarihimize sahip çıkmaya, Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz.”