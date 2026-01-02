Yeni Şafak
Çanakkale’de bir vatandaşı 4 milyon 500 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

19:142/01/2026, Cuma
IHA
Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında A.N.A. isimli vatandaşı dolandıran üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de bir vatandaşın 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL’yi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.


Çanakkale’de, 25 Aralık 2025 tarihinde A.N.A. isimli vatandaşın 4 milyon TL değerindeki altınları ve banka hesabındaki 500 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında B.B., H.A. ve C.Ö. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Dolandırıcılık
#Tutuklama
#Şüpheli
