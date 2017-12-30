Çanakkale’de kuvvetli yağış sele dönüştü

Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yollarda büyük su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti. Çökme meydana gelen yola dolgu yapılarak yol trafiğe açıldı. Ayvacık-Behramkale yolu üzerine düşen kayalar ve toprak birikintileri karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Öte yandan, Ayvacık’ın Hamdibey Mahallesi bodrum katta duran iki ailenin evini su basarken, ilçede sağanak yağış halen sürüyor.