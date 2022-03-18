Gündem Çanakkalede tarihi gün 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferinin yıldönümünde açılıyor
ÇANAKKALE

Çanakkale’de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor

Asya ve Avrupa’yı bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren son rötuşlar ve temizlik için koşuşturmaca vardı. Hayatları kolaylaşacak, işleri hızlanacak vatandaşlar heyecanlı.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Çanakkale’de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor ​
Yusuf Özdemir

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’ndan birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin katılacağı törenle bugün açılacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren köprüde hummalı koşuşturmaca vardı. Yüzlerce işçi, açılış için temizlik çalışması yaparken tören alanı ayyıldızlı bayraklarla süslendi. Araçlarla köprü üzerinden geçilerek son testler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da çalışmaları dakika dakika takip etti.

Çalışmaları takip eden basın mensuplarına köprü ile ilgili bilgiler veren Karaismailoğlu, açılışa tüm vatandaşları beklediklerini söyledi. Öte yandan, sosyal medya hesabından ‘Köprüyü yürüyerek ilk olarak ben geçmek istiyorum’ paylaşımında bulunan görme engelli bir vatandaşın çağrısı karşılık buldu.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE İLK GEÇEN ONLAR OLDU

Bakan Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İstanbul’dan misafir olarak Çanakkale’ye getirilen bir grup engelli vatandaşla kol kola girerek köprünün Avrupa yakasından Anadolu yakasına yürüdü. 4 kilometrelik yol yaklaşık 1 saatte katedildi. Yürüyüş sırasında ‘Çanakkale Türküsü’ söylendi.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada “Köprüyü yürüye- rek ilk ben geçmek istiyorum” diyen engelli vatandaşın dileğini yerine geti- rip birlikte 4 km yürüdü. “Çanakkale Türküsü” eşliğinde- ki yürüyüşte başka engelliler de vardı.
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada “Köprüyü yürüye- rek ilk ben geçmek istiyorum” diyen engelli vatandaşın dileğini yerine geti- rip birlikte 4 km yürüdü. “Çanakkale Türküsü” eşliğinde- ki yürüyüşte başka engelliler de vardı.

VATANDAŞLARDAN ESERE TAM NOT

Bölge ekonomisine ve ulaşıma katkı sağlayacak olan proje vatandaşlardan da tam not aldı. Yaz aylarında 10 saat, diğer aylarda ise 4 saat feribot sırası bekleyen kamyon ve TIR şoförleri, köprü ile iki kıtayı sadece 6 dakikada geçeceklerini belirtiyor. 32 yıldır yollarda olduğunu ifade eden TIR şoförü Mehmet Çelebi, “Şu anda, Lüleburgaz’dan İzmir’e gidiyorum. Feribotla 8-9 saat bazen 24 saat sıra beklediğimiz oluyor. Bugün 3 saat sıra bekledim. Bu köprü bize zaman kazandıracak ayrıca günlük 9 saat olan takograf süremiz yok yere bitmeyecek. Normalde İzmir’e 9,5 saate varmam lazım ama 15 -16 saatte varamıyorum” dedi.

ZAMANDAN TASARRUF

Bölgenin ithalat ve ihracat güzergahında olduğunu belirten Çelebi “Çok yoğun olarak kullanılan bir yol. Bu köprü güzergahın kullanımını daha da artıracak. Tesis, bizim için adeta nimet” ifadelerini kullandı. 1986’dan beri şoförlük yaptığını belirten Yadigar Aksoy ise şunları kaydetti: ‘Yazın mesela 24-36 saat sıra beklediğim oluyor. Bugün 3.5 saat oldu bekleyeli, köprü sayesinde beklemeden transit bir şekilde karşıya geçeceğiz. Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun. Zaman ve yakıt avantajından faydalanacağız."

12 YIL SONRA DEVLETE DEVROLACAK

Akaryakıt istasyonu işleten bölge esnafı, köprü ve otoyol ile artacak olan yoğunluğun ekonomik olarak olumlu yansıyacağını söyledi. 2,5 milyar avro maliyet ve Yap İşlet Devret Modeli ile inşa edilen proje 12 yıl sonra devlete devredilecek.

Cüneyt Efe
Cüneyt Efe

Esnafın da yüzü güldü

1915 Çanakkale Köprüsü ulaşımda sağlayacağı kolaylığın yanında bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Köprü ve otoyolun yapım aşamasında ekonomik olarak istifade ettiklerini belirten esnaf, ekonomik olarak çok hareketli günlerin kendilerini beklediğini söyledi. Lapseki’de oto yedek parçacılığı ve servis hizmeti veren bölge esnafı Cüneyt Efe, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin şunları söyledi: “Köprüyü yapan firmaların araçlarına, yapım aşamasında bakım ve yedek parça hizmeti verdik. Bu bize önemli katkı sağladı. Oto yedek parçaları İstanbul’dan geliyor, köprü yokken 24 saatte yedek parça ulaşmıyordu. Şimdi köprü sayesinde hızlıca buradaki tüm esnafa yedek parça gelecek ve biz de müşterilerimize hızlı hizmet vereceğiz.”

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.


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