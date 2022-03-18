​Çanakkale’de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor ​

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’ndan birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin katılacağı törenle bugün açılacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren köprüde hummalı koşuşturmaca vardı. Yüzlerce işçi, açılış için temizlik çalışması yaparken tören alanı ayyıldızlı bayraklarla süslendi. Araçlarla köprü üzerinden geçilerek son testler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da çalışmaları dakika dakika takip etti.

Çalışmaları takip eden basın mensuplarına köprü ile ilgili bilgiler veren Karaismailoğlu, açılışa tüm vatandaşları beklediklerini söyledi. Öte yandan, sosyal medya hesabından ‘Köprüyü yürüyerek ilk olarak ben geçmek istiyorum’ paylaşımında bulunan görme engelli bir vatandaşın çağrısı karşılık buldu.

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ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE İLK GEÇEN ONLAR OLDU

Bakan Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İstanbul’dan misafir olarak Çanakkale’ye getirilen bir grup engelli vatandaşla kol kola girerek köprünün Avrupa yakasından Anadolu yakasına yürüdü. 4 kilometrelik yol yaklaşık 1 saatte katedildi. Yürüyüş sırasında ‘Çanakkale Türküsü’ söylendi.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada “Köprüyü yürüye- rek ilk ben geçmek istiyorum” diyen engelli vatandaşın dileğini yerine geti- rip birlikte 4 km yürüdü. “Çanakkale Türküsü” eşliğinde- ki yürüyüşte başka engelliler de vardı.

VATANDAŞLARDAN ESERE TAM NOT

Bölge ekonomisine ve ulaşıma katkı sağlayacak olan proje vatandaşlardan da tam not aldı. Yaz aylarında 10 saat, diğer aylarda ise 4 saat feribot sırası bekleyen kamyon ve TIR şoförleri, köprü ile iki kıtayı sadece 6 dakikada geçeceklerini belirtiyor. 32 yıldır yollarda olduğunu ifade eden TIR şoförü Mehmet Çelebi, “Şu anda, Lüleburgaz’dan İzmir’e gidiyorum. Feribotla 8-9 saat bazen 24 saat sıra beklediğimiz oluyor. Bugün 3 saat sıra bekledim. Bu köprü bize zaman kazandıracak ayrıca günlük 9 saat olan takograf süremiz yok yere bitmeyecek. Normalde İzmir’e 9,5 saate varmam lazım ama 15 -16 saatte varamıyorum” dedi.

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ZAMANDAN TASARRUF

Bölgenin ithalat ve ihracat güzergahında olduğunu belirten Çelebi “Çok yoğun olarak kullanılan bir yol. Bu köprü güzergahın kullanımını daha da artıracak. Tesis, bizim için adeta nimet” ifadelerini kullandı. 1986’dan beri şoförlük yaptığını belirten Yadigar Aksoy ise şunları kaydetti: ‘Yazın mesela 24-36 saat sıra beklediğim oluyor. Bugün 3.5 saat oldu bekleyeli, köprü sayesinde beklemeden transit bir şekilde karşıya geçeceğiz. Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun. Zaman ve yakıt avantajından faydalanacağız."

12 YIL SONRA DEVLETE DEVROLACAK

Akaryakıt istasyonu işleten bölge esnafı, köprü ve otoyol ile artacak olan yoğunluğun ekonomik olarak olumlu yansıyacağını söyledi. 2,5 milyar avro maliyet ve Yap İşlet Devret Modeli ile inşa edilen proje 12 yıl sonra devlete devredilecek.

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Cüneyt Efe

Esnafın da yüzü güldü

1915 Çanakkale Köprüsü ulaşımda sağlayacağı kolaylığın yanında bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Köprü ve otoyolun yapım aşamasında ekonomik olarak istifade ettiklerini belirten esnaf, ekonomik olarak çok hareketli günlerin kendilerini beklediğini söyledi. Lapseki’de oto yedek parçacılığı ve servis hizmeti veren bölge esnafı Cüneyt Efe, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin şunları söyledi: “Köprüyü yapan firmaların araçlarına, yapım aşamasında bakım ve yedek parça hizmeti verdik. Bu bize önemli katkı sağladı. Oto yedek parçaları İstanbul’dan geliyor, köprü yokken 24 saatte yedek parça ulaşmıyordu. Şimdi köprü sayesinde hızlıca buradaki tüm esnafa yedek parça gelecek ve biz de müşterilerimize hızlı hizmet vereceğiz.”

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