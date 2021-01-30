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İSTANBUL

Canan yasak dinlemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, koronavirüs kısıtlamalarını görmezden gelerek, CHP’li belediye başkanlarıyla Nişantaşı’ndaki Cabbar isimli mekanda buluştu. Sokak yasağının başladığı 21.00’den sonra gerçekleşen toplantıda başkanlar maske de takmadı. Polis, restoran için tutanak tuttu ve cezai işlem uyguladı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP’li belediye başkanları Nişantaşı’ndaki ünlü bir kebapçıyı açtırarak yemek yedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP’li belediye başkanları Nişantaşı’ndaki ünlü bir kebapçıyı açtırarak yemek yedi.

CHP’deki tacizlerin üstünü örtme görevini üstlenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koronavirüs yasağını deldi. Kaftancıoğlu ve CHP’li ilçe belediye başkanları yasak olmasına rağmen Nişantaşı’ndaki ünlü restoranda yemek yedi. Kaftancıoğlu’nun verdiği yemeğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve diğer CHP’li belediye başkanları katıldı. Toplantının pandemi nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda üstelik sokağa çıkma yasağının da başladığı 21.00’den sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kaftancıoğlu ve başkanlar yemekten ayrılırken kendilerini kapıda bekleyen basın mensupları karşısında şaşkına döndü. Ağzında maskesi bulunmayan bazı başkanların apar topar maske taktıkları gözlendi.

NEDEN İLGİNİZİ ÇEKTİ

Gazetecilerin pandemi yasaklarını hatırlatması üzerine “Sizin neden bu kadar ilginizi çekti?” dedi. Mekanın restoran değil ofis olduğunu savunan Kaftancıoğlu, “Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Burada İstanbul halkı için alacağımız önemli bir kararı konuşmak için toplandık. Özel bir mekanda toplandık” dedi. Polis olayın ardından restorana gelerek tutanak tuttu ve cezai işlem uyguladı. Şişli Kaymakamlığı da işyerine 15 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

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