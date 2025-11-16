Canbolu Deresi’nde acı oyun

Olay Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Bunun üzerine terliği almak için suya giren Hızır Ali’nin(10), dere içindeki taşın üzerinde ayağı kayarak dengesini kaybettiği öğrenildi.