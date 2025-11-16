Nesli tükenme tehlikesi altında: Eğirdir Gölü'nde yaralı bulundu

Eğirdir Gölü kıyısında ilk kez görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Güney Amerika balabanı türüne ait yaralı bir kuş bulundu. Gölde balıkçılık yapan vatandaşlar tarafından fark edilen kuşun uçamayacak durumda olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği personeli sevk edildi. Ekipler, hassas türler arasında yer alan kuşu özel bir taşıma kafesine alarak koruma altına aldı.