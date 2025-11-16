Yeni Şafak
Nesli tükenme tehlikesi altında: Eğirdir Gölü'nde yaralı bulundu

17:3016/11/2025, Pazar
DHA
Kuşun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği kaydedildi.
Isparta’da Eğirdir Gölü kıyısında bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı Güney Amerika balabanı, ekiplerce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Eğirdir Gölü kıyısında ilk kez görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Güney Amerika balabanı türüne ait yaralı bir kuş bulundu. Gölde balıkçılık yapan vatandaşlar tarafından fark edilen kuşun uçamayacak durumda olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği personeli sevk edildi. Ekipler, hassas türler arasında yer alan kuşu özel bir taşıma kafesine alarak koruma altına aldı.

DKMP görevlileri, ilk incelemede kuşun kanadında zedelenme tespit edildiğini belirterek, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü ifade etti. Yetkililer, Güney Amerika kökenli bu türün Türkiye’de görülmesinin son derece nadir olduğunu vurguladı. Kuşun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği kaydedildi.



