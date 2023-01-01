Çantada ölü bulunan bebeğin anne ve babası tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, yaklaşık 1 yıldır ilişkileri olduklarını, K.G.’nin Bartın’da ikamet ettiği ama zaman zaman Uşak’a gelerek S.D. ile beraber kaldıklarını ve evlilik dışı olan çocuğa bakamayacakları için 5 Ocak günü bebeği oraya bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.