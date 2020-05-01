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Gündem Çarşaf hırsızı kamerada
İZMİR

Çarşaf hırsızı kamerada!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin balkonda asılı duran çarşafı çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Olay, geçen gün Bayraklı'ya bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, balkonda asılı duran çarşafı çalıp kayıplara karıştı.

Kameralara takılan kimliği belirsiz kişi uzun süre etrafı gözetliyor.

Sabah kalktığında balkondaki çarşafın olmadığı fark eden ev sahibi, alt kattaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, bir kişinin gece saatlerinde gelerek çarşafı çaldığını gördü.

Balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi, balkonun altında bir süre bekliyor ve bu sırada etrafı kontrol ediyor. Daha sonra balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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