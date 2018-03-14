Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy metrosunda, bir devlet kurumunda temizlik görevlisi olarak görev yapan 36 yaşındaki Kerime P., nefret söylemine maruz kalarak, darp edilmekten son anda kurtuldu. Çarşaf giyindiği için saldırıya uğradığı belirlenen Kerime P., tüm yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.

Saldırının şokunu hala atlamadığını belirten Kerime P., "Pazartesi günü işe gitmek üzere sabah 6.45 civarı Tavşantepe istasyonundan metroya bindim ve 7.15 gibi Bostancı durağında indim. 1 nolu çıkış kapısından çıkmak için asansörü beklemeye başladım. Asansör geldi ve herkes inmeye başladı. Sırt çantalı ve 30-35 yaşlarında olduğunu düşündüğüm şahısta indi ve sağ tarafta beklemeye başladı. Ben asansöre binmek için hareket ettiğim anda yanıma gelerek yüzüme tükürdü. Tükürüğü kıyafetime bulaştı ve bana hitaben 'Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden…' diyerek küfürler etti" ifadesini kullandı.

"Başörtümü açacak diye çok korktum"

Saldırının ardından çok korktuğunu anlatan Kerime P., "Başörtüme dokunacağımdan korktuğum için daha fazla ne söylediğini çok hatırlamıyorum. Sonra hızlıca asansöre attım kendimi. Ben içerideyken kapı kapandı ve asansör yukarı çıkarken asansörün camlı olması nedeniyle ben şahsı görüyordum. Hala bağırmaya devam ediyordu. Asansöre binip çıkmasaydım, şahıs beni darp edebilirdi. Tavrı ve sözleri nefret içerikliydi. Yukarı çıkınca çok korktum ve ne yapacağımı bilemedim. Otobüse binip işyerine gittim, psikolojim altüst oldu. Eşimi aradım hemen ve elim ayağım titreyerek olayı anlattım. Eşim polise neden gitmedin diye sordu ve hemen karakola gittik. Benim kıyafetim ve inanışımdan dolayı bana hakaret eden ve yüzüme tüküren saldırgandan şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Polis saldırganı tespit etti

Bostancı Balaban Polis Merkezi Amirliğine yapılan şikayetin ardından yapılan ilk çalışmalarda, metrodaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis, her yerde şüpheliyi aramaya başladı.

OYNAT 00:22 Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı İstanbul Kayışdağı'nda bir devlet kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan ve çarşaf giyindiği öğrenilen Kerime P. işe gitmek üzere bindiği Kadıköy metrosunda kıyafetinden dolayı nefret söylemine maruz kaldı. Kerime P. eşiyle beraber Bostancı Polis Karakoluna giderek şikayetçi olurken, saldırganın kimliğini belirleyen polis, her yerde şüpheliyi arıyor.









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