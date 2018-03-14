GündemÇarşaflı kadına metroda çirkin saldırı
İSTANBUL

İstanbul Kadıköy metrosunda çarşaflı kadına çirkin saldırı

Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı

İstanbul Kayışdağı'nda bir devlet kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan ve çarşaf giyindiği öğrenilen Kerime P. işe gitmek üzere bindiği Kadıköy metrosunda kıyafetinden dolayı nefret söylemine maruz kaldı. Kerime P. eşiyle beraber Bostancı Polis Karakoluna giderek şikayetçi olurken, saldırganın kimliğini belirleyen polis, her yerde şüpheliyi arıyor.

Hamdi KoçoğluYeni Şafak
36 yaşındaki Kerime P., nefret söylemine maruz kalarak, darp edilmekten son anda kurtuldu.
36 yaşındaki Kerime P., nefret söylemine maruz kalarak, darp edilmekten son anda kurtuldu.

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy metrosunda, bir devlet kurumunda temizlik görevlisi olarak görev yapan 36 yaşındaki Kerime P., nefret söylemine maruz kalarak, darp edilmekten son anda kurtuldu. Çarşaf giyindiği için saldırıya uğradığı belirlenen Kerime P., tüm yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.

Saldırının şokunu hala atlamadığını belirten Kerime P., "Pazartesi günü işe gitmek üzere sabah 6.45 civarı Tavşantepe istasyonundan metroya bindim ve 7.15 gibi Bostancı durağında indim. 1 nolu çıkış kapısından çıkmak için asansörü beklemeye başladım. Asansör geldi ve herkes inmeye başladı. Sırt çantalı ve 30-35 yaşlarında olduğunu düşündüğüm şahısta indi ve sağ tarafta beklemeye başladı. Ben asansöre binmek için hareket ettiğim anda yanıma gelerek yüzüme tükürdü. Tükürüğü kıyafetime bulaştı ve bana hitaben 'Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden…' diyerek küfürler etti" ifadesini kullandı.

"Başörtümü açacak diye çok korktum"

Saldırının ardından çok korktuğunu anlatan Kerime P., "Başörtüme dokunacağımdan korktuğum için daha fazla ne söylediğini çok hatırlamıyorum. Sonra hızlıca asansöre attım kendimi. Ben içerideyken kapı kapandı ve asansör yukarı çıkarken asansörün camlı olması nedeniyle ben şahsı görüyordum. Hala bağırmaya devam ediyordu. Asansöre binip çıkmasaydım, şahıs beni darp edebilirdi. Tavrı ve sözleri nefret içerikliydi. Yukarı çıkınca çok korktum ve ne yapacağımı bilemedim. Otobüse binip işyerine gittim, psikolojim altüst oldu. Eşimi aradım hemen ve elim ayağım titreyerek olayı anlattım. Eşim polise neden gitmedin diye sordu ve hemen karakola gittik. Benim kıyafetim ve inanışımdan dolayı bana hakaret eden ve yüzüme tüküren saldırgandan şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Polis saldırganı tespit etti

Bostancı Balaban Polis Merkezi Amirliğine yapılan şikayetin ardından yapılan ilk çalışmalarda, metrodaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis, her yerde şüpheliyi aramaya başladı.

Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı
OYNAT00:22
Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı
İstanbul Kayışdağı'nda bir devlet kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan ve çarşaf giyindiği öğrenilen Kerime P. işe gitmek üzere bindiği Kadıköy metrosunda kıyafetinden dolayı nefret söylemine maruz kaldı. Kerime P. eşiyle beraber Bostancı Polis Karakoluna giderek şikayetçi olurken, saldırganın kimliğini belirleyen polis, her yerde şüpheliyi arıyor.

YORUM YAP


Başörtülü genç kıza minibüste çirkin saldırı
GÜNDEM
Başörtülü genç kıza minibüste çirkin saldırı

Başörtülü genç kıza minibüste saldıran kadın tutuklandı
GÜNDEM
Başörtülü genç kıza minibüste saldıran kadın tutuklandı

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI