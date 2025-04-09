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Çatalca'da araç ağaca saplandı: Bir kişi yaralandı

Çatalca'da araç ağaca saplandı: Bir kişi yaralandı

15:569/04/2025, Çarşamba
IHA
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Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Çatalca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkan otomobil ağaca saplandı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam İhsaniye Gümüşpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca'dan Gümüşpınar yönüne doğru seyreden 34 EP 3828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp girdiği ormanlık alanda ağaca saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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