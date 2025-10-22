Yeni Şafak
Çatalca’da samanlıkta çıkan yangın ev ve ahıra sıçradı: 4 hayvan telef oldu

Çatalca'da samanlıkta çıkan yangın ev ve ahıra sıçradı: 4 hayvan telef oldu

21:3022/10/2025, Çarşamba
IHA
Yangının sıçradığı yapılarda büyük hasar meydana geldi
Yangının sıçradığı yapılarda büyük hasar meydana geldi

İstanbul'un Çatalca ilçesinde samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa süre içerisinde ahıra ve bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangın sonucu 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

İstanbul Çatalca’da bir samanlıkta çıkan yangın, ahıra ve eve sıçradı. Yangında 4 hayvan telef olurken, yapılarda büyük hasar meydana geldi.


Yangın, saat 17.00 sıralarında Çatalca Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce ahıra, ardından bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde, alevlerin hızla yayılması sonucu 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Samanlık, ahır ve evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.




