Çatalca’da samanlıkta çıkan yangın ev ve ahıra sıçradı: 4 hayvan telef oldu

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çatalca Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce ahıra, ardından bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.