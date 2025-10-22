Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu

Konya'da yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu

19:1422/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Konya'nın Karatay ilçesinde yangın
Konya'nın Karatay ilçesinde yangın

Konya'da 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıkan daireye kontrol için giren ekipler kadın cesediyle karşılaştı, kimliği belirlenemeyen kadının apartman sakini olmadığı ortaya çıktı. Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Konya’da 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipleri dairede yaptığı incelemede kadın cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kadının, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Dr. Abdullah Salim Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatı katında dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, içeri girip kontrol ettiklerinde kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada kimliği belirlenemeyen kadının, apartman sakini olmadığı tespit edildi. Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlatırken, kadının ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



#Konya
#Yangın
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 22 Ekim: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İşte Trt1 ve Tabii canlı maç yayını izleme ekranı