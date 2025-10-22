Malatya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, 23.45 sıralarında ,Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan Ü.S. idaresindeki 44 LT 627 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.