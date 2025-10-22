Yeni Şafak
Malatya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

17:1422/10/2025, Çarşamba
IHA
MALATYA’NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA YARALANAN OLMAZ İKEN, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
MALATYA’NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA YARALANAN OLMAZ İKEN, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmaz iken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, 23.45 sıralarında ,Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan Ü.S. idaresindeki 44 LT 627 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

