Çatlasalar da savaş uçağımızı yapacağız: Kış-2023 Tatbikatı'nda Mehmetçik tam puan aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kars’ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı-2023 dün yapılan Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi. 9. Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars’taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda düzenlenen tatbikata 17 ülkeden askeri personel katıldı. Tatbikatı dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de takip etti.

Harita önünde brifing alan Akar, bölge, dünya barışı, istikrarına katkı sağlamak için birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Akar, “Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bu durum çarpıtılıyor. Bu çarpıtmalara karşı uyanık olunması lazım. Yerli ve milli İHA’larımız, SİHA’larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma’yı da kullanmaya başlayacağız” diye konuştu.

HEDEFLER TAM İSABET

Seçkin gözlemci günü faaliyetleri taarruz harekatıyla başladı. SİHA’larla belirlenen hedefler toplarla vurulurken bir hedefi de Bayraktar TB2 imha etti. Derin harekat kapsamında havan bölüğü sis atışları yaptı, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16’lar yönlendirildi. “Muharebe Sahası Hava Tecrit Harekatı” kapsamında F-16’lar muharebe sahasında hava tecrit atışları gerçekleştirdi. Tatbikatta, ASELSAN’ın geliştirdiği “Ateş İdare Bilgi Sistemleri” ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.

ATAK’lar hedefleri Cirit ve UMTAS füzeleriyle vurdu.

Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulmasından sonra semada ATAK helikopterleri belirdi. ATAK’lar tank takımı gerisinden manevra yaparak hedeflerini Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti. Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kısmı korumalı kurtarıcı araçla senaryo gereği daha önce mayına basan GZPT’nin tahliyesi sağlandı. Son bölümde de birleşik kuvvetlerden oluşan keskin nişancı timi karşıt kuvvetin makinalı tüfek ve tanksavar mevzilerini ateş altına aldı. Türk askerleri yerli keskin nişancı tüfeği KN-12 ile hedefleri 12’den vurdu.

Kargu kamikaze İHA

Kargu ilk kez kullanıldı

183’ü yabancı 2 bin 113 personelin katıldığı tatbikatta, 651 farklı aracın yanı sıra 865 değişik cins ve çapta silah kullanıldı. Kış Tatbikatı-2023’te Kargu kamikaze mini İHA sistemi, mini İKA sistemi akrop ve komodo, proton elit dedektör tünel tespit cihazı, kaideye monteli cirit, Togan ve Serçe 2 mini İHA, Serçe 3 mini İHA, 81mm ve 120 mm havan elektronik tevcih sistemi, KN12 keskin nişancı tüfeği, -25 derece soğuğa dayanıklı yerli ve milli yeni tip kış kıyafetleri kılıfı ve hücum yeleği, yeni nesil hava savunuma sistemleri olan HERİKKS-6, genişleyebilir seyyar sahra mutfak ünitesi ve mobil gıda laboratuvar aracı ilk defa kullanıldı.

Tatbikatın son günü obüs ve tanklar da etkili atışlar yaptı.

İsveç aklını başına alsın

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreciyle ilgili tutumun açık ve net olduğuna dikkat çeken Akar, şöyle konuştu: “Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık ve rezil eylemleri engellemek bir yana, korumuş ve kollamışlardır. Akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Taahhütlerin ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ancak adımlar atılabilir.”



