Çavuşoğlu Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak Latin Amerika bölgesinde ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, "Bölgemizde bu kadar sorun varken, Ukrayna savaşı devam ederken daha önce planlanan bu ziyareti iptal etmememiz bölgeye verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kolombiya'da olmaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Çavuşoğlu, "Değerli dostum Marta Lucia'yı kısa süre önce Ankara'da misafir etmiştik. Aradan henüz bir ay geçmeden buraya yaptığım bu ziyaret, ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi göstermektedir." ifadesini kullandı.

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Çavuşoğu, iki ülke ilişkilerinde yakalanan ivmenin daha da yükselmesini istediklerine işaret ederek, "Mayıs ayı içerisinde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu ziyaretin verimli geçmesi için hazırlıkları değerli dostum Marta Lucia ile birlikte yapacağız. Bugün, yarın yapacağımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi farklı alanlarda daha da ileriye götürmek için atacağımız adımları ele alacağız." diye konuştu.

Eğitim ve spor alanlarında iki anlaşma imzalayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bu imzalayacağımız belgeler sayesinde ilişkilerimizin hukuki zemini daha da güçlenecek. Türkiye olarak Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz. Bölgemizde bu kadar sorun varken, Ukrayna savaşı devam ederken daha önce planlanan bu ziyareti iptal etmememiz bölgeye verdiğimiz önemin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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'Yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor'

Çavuşoğlu, yaklaşık 20 yıl önce bölgede sadece 6 büyükelçilik bulunduğunu anımsatarak, "Bugün 18 misyonumuz var, kısa sürede San Salvador'da büyükelçilik açacağız. Bölgeyle ticaretimiz yaklaşık 1 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktı. Biz Kolombiya'yı, Latin Amerika bölgesinde en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar dolara çıktı." ifadesini kullandı.

İki ülke ticaretine bakıldığında büyük bölümün Kolombiya'dan Türkiye'ye yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, önlerindeki süreçte 5 milyar dolar hedefine ulaşarak ticaretin dengelenmesi için uğraşacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ortak ticaret komitesi ve iş forumu gibi mekanizmaların toplantılarda ele alınacağını bildirerek, "Özellikle yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor, bu nedenle çifte vergilerin önlenmesi müzakerelerine başlamak istiyoruz." dedi.

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'Birlikte çalışır ve hareket edersek sınamaların üstesinden kolaylıkla geliriz'

Tarım, örgütlü suçlarla mücadele ve düzensiz göç konusunda tecrübe paylaşımına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hem Latin Amerika bölgesinde hem bizim bölgemizde çokça küresel sorun var fakat ben inanıyorum, birlikte çalışır ve hareket edersek diğer ortaklarımız gibi bu sınamaların üstesinden kolaylıkla geliriz, önümüze çıkan fırsatları da halkımızın yararına daha iyi kullanırız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli kurumlarının, bölgesel ofislerinin Bogota'ta bulunduğunun altını çizerek, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Ajansının (AA) ofisleri bu kentte bulunuyor." ifadesini kullandı.

Eğitim alanındaki iş birliğinin de ele alınmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Maarif Vakfımızın Bogota temsilciliğinin resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu kurumlarımızın faaliyetleri, halklarımızı birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu doğrultuda en üst düzeyde irademizin olduğunu söylemek isterim. Aynı şekilde değerli dostum Marta Lucia Ramirez ile çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Dışişleri Bakanlığında, anlaşmaların imzalanmasının ardından "Ensamble Alfabeto" isimli müzik grubu kısa bir konser verdi, aynı yerde Bakan Ramirez tarafından Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet onuruna çalışma yemeği verildi.