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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Türkiye olarak asla gerginlikten yana olmadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüşme sonrası açıklama yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis, Kıta Sahanlığımız içerisindedir. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır.

Yunanistan'ın Mısır ile anlaşması iyi niyetle bağdaşmaz. Suçlanacak bir ülke varsa Yunanistan'dır.

Çünkü Türkiye haklarını korumak için adım attı.

Kim Oruç Reis Geminizi taciz ederse karşılığını alır.

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