Çavuşoğlu: Türkiye olarak asla gerginlikten yana olmadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis, Kıta Sahanlığımız içerisindedir. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır.
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Cassis ile görüşme sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/GzvyEsNXeB
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Cassis ile görüşme sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/GzvyEsNXeB— Yeni Şafak (@yenisafak) August 14, 2020
Yunanistan'ın Mısır ile anlaşması iyi niyetle bağdaşmaz. Suçlanacak bir ülke varsa Yunanistan'dır.
Çünkü Türkiye haklarını korumak için adım attı.
Kim Oruç Reis Geminizi taciz ederse karşılığını alır.
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