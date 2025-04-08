Çekmeköy Meclisi’ne CHP’lilerin kendi arasındaki kavga damga vurdu

Meclis Birinci Başkan Vekili CHP’li Bora Kılıç’ın, CHP’li Meclis Üyeleri Cemil Özdemir ve Turgut Genç’e söz hakkı vermediği ve sonrasında yaşanan tartışmanın ardından iki meclis üyesinin de meclisi terk ettiği ve o anları kayıt altına alan basın mensuplarının görüntülerinin CHP’liler tarafından sildirildiği iddia edildi.





Meclis’te yaşanan tartışmanın ardından CHP’ye yakın olduğunu açıklayan ve ilçeden haberler paylaşan bir sosyal medya hesabından Bora Kılıç’a karşı, “Saraçhane sürecinde eylemlerde tek kare resmi var mıdır? Bakın bulamayacaksınız çünkü yok, bu davranışlarla nereye kime hizmet etmektedir. Bora Kılıç’ın yaptığı açıkça siyasi riyakârlıktır” sözleriyle yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Meclis sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP’li Cemil Özdemir, “Hak, hukuk ve adalet! Önce içimizde olmalı. Liyakat ise çok ama çok önemli! Onu da henüz bulamadık” sözleriyle CHP’li Bora Kılıç’ı hedef aldı.





Meclisi terk eden bir diğer isim CHP’li Turgut Genç ise sosyal medya hesabından, “Birlik ve beraberlik naraları atanlar, birlik ve beraberliğe en çok zarar verenlerdir. Bunu bir yere not edin lütfen” diyerek CHP’li Bora Kılıç’ı hedef aldı.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ İÇİN DE TARTIŞTILAR

Öte yandan meclis öncesi gerçekleştirilen CHP’nin grup toplantısında da parti içerisinde ve meclis üyeleri Gülali Alagöz ile Önder Ulutaş arasında Grup Başkanvekilliği için tartışma yaşandığı iddia edildi.



