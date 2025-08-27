Çelik Kubbe için tarihi gün: Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma yatırımını yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Savunma sanayimizin en parlak sayfalarından birini yazıyoruz. Aselsan'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Malazgirt'teydik. 30 Ağustos'ta ise büyük zaferi kutlayacağız. Bugün savunma sanayimize güç katacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. İlki Çelik Kubbe, ikincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılması, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açılışıdır. Tüm bu adımların Aselsan'a, savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi şükranla yad ediyorum. Aselsan çalışanı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku veren 47 araçlık sistemimizi kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

Son yıllarda etrafımızda yaşanan çatışmalar hava sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taaruz sistemleridir. Çok kısa sürede tüm engellemelere rağmen önemli yok kat ettik. Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır. 3 HİSAR orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT hava sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak.

Savunmada işi şansa bırakacak lüksümüz yok. Hava savunmasında dönüm noktasındayız. Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı klasmana çıkacağız.

Emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Yeni silahları envantere kazandırmaya devam edeceğiz. Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız. Sahadaki bütün sistemlerin bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli sistemi de Aselsan geliştiriyorz.

Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adette üretmemiz şart. Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle de üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz.

OĞULBEY SAVUNMA ÜSSÜ

Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlayacak. Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. Aselsan'ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğuzbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım ile Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı olarak tarihe geçecek.

Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artırarak ülkemizi dünyada öncü konuma taşıyacaktır. 2026'ın ortasında inşallah ilk tesisi devreye alacağız. Burada beton, demir, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada teknoloji, arge, tasarım ve üretimle ilgili bir iştir.

Türkiye teknolojide dünyaya yön verecek.

Yıllarca 'Savunma sanayii ölü yatırım' tezini dillendirenler 'Bu yarışta nasıl yerimizi alırız?' diye kendini paralıyor.

Ana muhalefetin başını çektiğini bir kesim, pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST'e çağırıyoruz . Hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun, sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.



