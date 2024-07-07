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Cevdet Yılmaz'dan Pezeşkiyan ve Starmer'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran İslam Cumhuriyeti'nin 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı ve İngiltere'de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, ikili ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Semih Bozkuş
23:55 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz - Keir Starmer - Mesud Pezeşkiyan
Cevdet Yılmaz - Keir Starmer - Mesud Pezeşkiyan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı ve yeni İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kutladı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, iki ismi tebrik ederek vazifelerinde başarılar diledi.

"Seçim sonuçları hayırlara vesile olsun"

Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti’nin 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan’ı ve İngiltere’de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer’i tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.

Seçim sonuçlarının ülkelerimiz, dost ve kardeş İran halkı ile dost ve müttefikimiz İngiltere için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İki ülkede yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan tablonun ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum."



#Cevdet Yılmaz
#İran Cumhurbaşkanı
#Mesud Pezeşkiyan
#İngiltere Başbakanı
#Keir Starmer
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