Cevdet Yılmaz'dan Pezeşkiyan ve Starmer'e tebrik mesajı

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, iki ismi tebrik ederek vazifelerinde başarılar diledi.

Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti’nin 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan’ı ve İngiltere’de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer’i tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.

Seçim sonuçlarının ülkelerimiz, dost ve kardeş İran halkı ile dost ve müttefikimiz İngiltere için hayırlara vesile olmasını diliyorum.