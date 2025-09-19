Yeni Şafak
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda skandal olay: İki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı açığa alındı

10:39 19/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ifadeleri kullanıldı.

Skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer vermişti.

Ne olmuştu?

İstanbul’daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu iddia ettiler.


Ayrıca, tadilat çalışmaları sırasında işçilerin kontrol edilmediği ve yurda girip eşyalarla ilgisiz öğelerin (tıraş bıçakları, içki şişeleri gibi) odalarda bulunduğu öne sürüldü ve eşyalara zarar verdiklerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.



