Cevizlibağ Kız Yurdu'nda skandal görüntüler: Bakanlık iddialara ilişkin soruşturma başlattı

17:2418/09/2025, Perşembe
DHA
Bakanlıktan öğrenci yurdundaki görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere ait olan alanların ve eşyaların başkaları tarafından kullanıldığını gösteren ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul’daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu iddia ettiler.

Ayrıca, tadilat çalışmaları sırasında işçilerin kontrol edilmediği ve yurda girip eşyalarla ilgisiz öğelerin (tıraş bıçakları, içki şişeleri gibi) odalarda bulunduğu öne sürüldü ve eşyalara zarar verdiklerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.



