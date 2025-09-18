KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınacak KYK burs ve kredi başvuruları için takvim öğrencilerin gündeminde. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini beklemeye başladı. Başvurular, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının sürmesiyle birlikte öğrenciler, “2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular başladı mı?” sorularına yanıt arıyor. Başvuru takvimi ve detaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurusuyla netlik kazanacak.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.