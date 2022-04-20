Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: Marmara Denizi hasta, oksijen azalıyor azot ve fosfor oranı artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Müsilaj Bilim Teknik Kurulu Toplantısı'na katıldı. Hazırlanan rapor, Bakan Kurum'a sunuldu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin geleceğine ve müsilaj sorununun çözümüne dair çok detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

'KALICI ÇÖZÜMLERİ ORTAYA KOYMAK SURETİYLE BİTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Kurum, denizlerde müsilajın görülmediğini; ancak bunun tekrar etmeyeceği anlamına da gelmeyeceğini belirterek, "Hedefimizin net olarak bilinmesini isterim. Hedefimiz anlık, günlük bir deniz temizliği başarısı değil. Kısa vadede adımlarımızı evet attık, şu an denizlerimizde müsilaj görülmüyor ancak bu müsilajın tekrar etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bugün aldığımız yeni değerlendirmeler sahada yapmış olduğumuz ölçümlerde, analizlerde denizimizde herhangi bir müsilaja rastlanmadı; ancak tabii ki bu etkin çalışmayı kalıcı çözümleri de ortaya koymak suretiyle bitirmek zorundayız ki artık herhangi bir müsilaj tehlikesi ile karşı karşıya kalmayalım" ifadelerini kullandı.

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DHA

'TEMMUZ AYINDA TESTLER TAMAMLANACAK'

Bilim Kurulu bünyesinde çalışma grupları oluşturduklarını belirten Kurum, "Bu çalışma grupları ile birlikte aslında kirletici miktarının azaltılması ile izleme ve takip sistemlerinin oluşturulması müsilaj oluşumu mekanizmaların ve biyo çeşitliliğe etkilerinin araştırılması, farkındalığın artırılması gibi noktada hem iklim değişikliği hem çevre noktasına farkındalığın artırılması adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yine müsilaj bertarafı başlıkları çerçevesinde birçok çalışmayı yürüttük. Bu noktada biyo teknolojik ve mekanik yöntemlerle mücadele araştırıldı. Bu çerçevede de sürece ilişkin inşallah temmuz ayında tüm sahadaki testlerimiz tamamlanacak ve alınacak neticeler çerçevesinde de sürecimizi yürütmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

DHA

'MARMARA DENİZİ HASTA'

Haziran 2021'den bu yana Marmara Denizi'nde testler yapıldığına değinen Kurum, "Evet, oksijenin azaldığı azot ve fosforda artış gözlendiği; ancak müsilajla ilgili bir bulguya rastlanmadığı net bir şekilde tespit edilmiş ama tekrar etmek gerekirse bu müsilajın tekrar etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Topyekün bu mücadelenizi sürdürmek zorundayız.

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Müsilajın, denizin yüzeyinden ve dibinden temizlenmesi ve gündemimizden tamamen çıkması için Bilim ve Teknik Kurulumuzla birlikte Bakanlık olarak çalışmalarınızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz aşama da göstermiştir ki hem eylem planınız hem de stratejik planımız müsilajla mücadelemizde çok isabetli sonuçları almamızı sağlamıştır. Marmara Denizimiz bu noktada aslında hasta. Bu hastalıkla ilgili mücadelesini sonuna kadar vermek zorundayız" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Deniz ve Stratejik Planı'nda belirlenen takvim ve iş programı çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda ve Marmot Projesi 2022 kış sonuçlarına göre Marmara Denizi'nde şu an azot ve fosfor girdisinin devam etmekte olduğu ve oksijenin azaldığını söyledi. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizimize ulaşan azot ve fosfor yükünü azaltma noktasında yine oksijeni de artırma noktasında çalışmalarımızı Bilim Kurulumuzun fikirleri ve önerileri doğrultusunda yapıyoruz. Denetimlerimiz bu noktada devam ediyor. Bunun için de mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesislerine ivedilikle dönüştürülmesi noktasında 3 yıllık bir planımız vardı. Bu plan çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz ve bu süreci hızlandırabilmek adına da yine Meclisimizde çok önemli bir düzenleme hayata geçireceğiz inşallah. Belediyelerimiz bu çerçevede yap- işlet- devret ve yap- kirala gibi modelleri de bütçe dışında sürecin daha hızlı ilerlemesi adına yine yatırımlarını hızlandırılmış olacak."

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DHA

'ATIK SU GİRİŞİNİ AZALTACAK DÜZENLEMELER YAPIYORUZ'

Kurum, kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında, "Karasal kaynaklı kirlilikler sebebiyle tekniğine uygun yapılmayan her türlü tarımsal faaliyetten ve besicilik gibi yayılı kaynaklardan gelen kirliliğin azaltılması için de Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte süreci gerek organik tarımın artırılması gerek buradaki hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin toprağa ve yer altı suyuna zarar vermeyecek çerçevede yapılması adına adımlarımızı atıyoruz. Gerçekten bir ilerleme kaydettik. İnşallah o kalıcı adımlarla birlikte kalıcı çözümleri de ortaya çıkarmış olacağız.

Yine bu süreçte kirliliğin kaynağında azaltılması adına sanayi tesislerimizde temiz üretim tekniklerini yaygınlaştıracağız. Marmara Denizi'nde arıtılmış olsa dahi atık su girişini azaltacak yine düzenlemeleri yapıyoruz. Bu amaçla ileri arıtmadan geçirilen atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanım oranını artırmak üzere bir hedef koyduk. Şu an yüzde 3 olan oranımızı yüzde 5'e akabinde de yüzde 15'e çıkaracak adımlarımızı atıyoruz. Bu çerçevede de aslında bunları yapmış olduğumuz yönetmeliklerle zorunlu hale getireceğiz. İnşallah 2030 yılına geldiğimizde bu oranları yakalamış olacağız" açıklamasında bulundu.

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DHA

'KALICI ÇÖZÜMLER SAĞLANANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Kirliliğin önlenmesine dönük denetimlerin 7 gün 24 saat devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "2021 yılında Marmara Denizi'nde tam 14 bin tesise çevre denetimi yapmıştık ve bu çerçevede bine yakın tesis ve gemiye cezai işlem yapıldı. Onlarca işletmeyi de faaliyetinden menetmiştik. 2022 yılında da denetimlerimizi sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Son bir haftada Marmara Bölgesi'nde 2 bin 100 çevre denetimi gerçekleştirdik ve yine kapatma dahil gerekli her türlü cezai işlemi de uyguluyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek. Bin kişilik çevre denetim ekibimizle bu denetim süreçlerinin seferberlik ruhu ile devam ettireceğiz ve açıkçası burada Marmara Denizimize oluşacak hiçbir kirliliğe müsaade etmiyoruz ve bundan sonra da açıkçası gözü açtırmayacağız. Seferberliğimize kalıcı çözümler sağlanana kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

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DHA

FOTOĞRAF 20 TBMM tarafından alınan karar ile 7 Temmuz 2021'de göreve başlayan Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak oluşturduğu raporu 5 Nisan'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Toplam 415 sayfalık raporda konu, Müsilaj Sorunu, Müsilajın etkileri, Müsilajın Kontrolü ve Önlenmesi ile Sonuç ve Öneriler başlıkları altında ele alındı. Raporun en çarpıcı kısımlarından biri ise, Müsilajın Kontrolü ve Önlenmesi başlığı altındaki Analiz ve Bertaraf Çalışmaları başlığı oldu. Bu kısımda, Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarından alınan müsilaj numunelerinin yapılan analizlerinde, daha önce bazı üniversite ve belediyelerin kaynak gösterilerek medyada yer verilen müsilajdan yakıt ve gübre üretilebileceği yönündeki haberlerin aksine, müsilajın yakıt, biyogaz veya gübre şeklinde kullanıma uygun olmadığına yer verildi. EN BÜYÜK ÇAPTA MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE GÖRÜLDÜ<br><br>Raporda müsilaj, fazla besin tuzu bulanan güçlü tabakalaşmış sulara, uygun sıcaklık ve sakin havanın eşlik etmesi ile ortamda bulunan bazı fotosentetik tek hücreli canlıların birey sayısının aşırı artması, bunun sonucu olarak besin tuzlarının hızla tükenmesi, ardından gelen kitlesel ölümler ile hücre içeriğinde doğal olarak bulunan büyük şekerlerin dış ortama çıkması ile oluşan salya benzeri bir yapı olarak tanımlandı. Dünyada ilk kez 1729 yılında Adriyatik Denizi'nin kuzey kesimlerinde kayda geçirildiği belirtilen müsilajın, çeşitli aralıklarla dünyanın birçok yerinde görüldüğü vurgulandı. Bugüne kadar bilinen en büyük müsilaj oluşumunun ise 2010 yılının Nisan ayında Meksika Körfezi'nde yaşanan Deepwater Horizon petrol istasyonunun çökmesi sonucu oluşan petrol kirliliği sonucu sudaki mikroskobik deniz canlılarının ölmesi nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi. FİZİKİ SAĞLIĞI ETKİLEMESE DE PSİKOLOJİK AÇIDAN OLUMSUZ ETKİYE SAHİP<br><br>Marmara bölgesinde yaklaşık 25 milyon insanın yaşadığına değinilen raporda, yılda yaklaşık 125 bin geminin geçmesi ve gelişen sanayi sebebiyle Marmara Denizi'nin önemli bir kirlilik baskısı altında olduğu vurgulandı. Bu baskı sonucunda ortaya çıkan müsilajın insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı etkilerine yönelik yapılan araştırmalarda, müsilaj veya onu çevreleyen sulara maruz kalan kişilerden, fiziksel anlamda hiçbir doğrudan etki vakası bildirilmediği belirtildi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde müsilajlı sulardan alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinde de, herhangi bir epidemiye neden olacak veya yüzme alanlarında su kalitesini önemli ölçüde etkileyecek bir husus olmadığı tespit edildi. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçmişte Adriyatik Denizi'nde görülen müsilaj vakaları sonrasında yapılan çalışmalardan bahsedilen raporda, müsilajın herhangi bir biyolojik ya da kimyasal etkisi olmasa dahi kabul edilebilir ölçüde tat, koku ve renge sahip olması nedeniyle yüzme alanlarındaki su kalitesini düşürdüğü ve insanların estetik kaygılarını tetikleyerek psikolojik açıdan olumsuz etkilediğinin tespit edildiği belirtildi. TEK BAŞINA MİKROBİYAL RİSKİ ARTIRMADA HERHANGİ BİR ROLÜ YOK<br><br>Müsilajın oluşturduğu özel mikro habitat nedeniyle zararlı mikrop ve bakterilere ev sahipliği yapabileceği ve bu ortamda yaşayan deniz ürünlerini olumsuz etkileyeceğini düşünen bilim insanları, Marmara Denizi'nin Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ildeki kıyılardan alınan 498 adet müsilaj numunesinin analiz sonuçlarını da karşılaştırdı. Raporda yer alan sonuçlarda, kanalizasyon çıkışlarının yakınında toplanan müsilajdan alınan örneklerde zararlı bakterilere rastlanırken, kirlenmemiş alanlarda toplanan müsilajda ise önemli ölçüde görülmediği belirtildi. Yapılan tüm analizlerin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ise, müsilajın kıyı sularında tek başına mikrobiyal riski artırmada herhangi bir rol oynamadığı sonucuna varıldığı açıklandı. ENERJİ ÜRETİMİNE, TARIM ALANINDA KULLANIMA UYGUN DEĞİL<br><br>Marmara Denizi'nden alınan numunelerde yapılan analizlerde, müsilajın verimli bir şekilde kullanımının mümkün olup olmadığı konusu da incelendi. Yapılan analizlerde, müsilajın yüzde 94 ile 99 arasında değişen oranlarda nem içerdiği, tehlikeli ve toksik özellikler göstermediği belirlendi. Müsilajın kalorifik ve kükürt değerleri incelendiğinde, yakılarak enerji elde edilmesine uygun olmadığı, ayrıca düşük karbon içeriği ve yüksek tuzluluk oranları sebebiyle biyometanizasyona, yani biyogaz ve fermente ürüne dönüştürülmeye de uygun olmadığı belirlendi. Müsilajın, yüksek tuz oranı sebebiyle tarım alanında gübre ya da sulama amacıyla kullanımının da uygun olmadığı bilgisi raporda yer aldı. TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Araştırma Komisyonu 415 sayfalık raporu açıkladı: Müsilaj, yakıt ya da gübre olarak kullanılamaz TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu meclis başkanlığına sunarken, 415 sayfalık raporda, müsilajdan yakıt ve gübre üretilebileceği yönündeki açıklamaların aksine denizlerden toplanan müsilajın yakılarak enerji üretimine, biyogaza dönüştürülmeye ve tarım alanında gübre ya da sulama amacıyla kullanılmaya uygun olmadığı belirtildi.

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