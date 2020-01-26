Cezaevi boşaltıldı

Elazığ’da meydana gelen Sivrice merkezli 6.8’lik depremin ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bina ve kurumlarda küçük çaplı hasarlar tespit edildi. Yapılan incelemede, Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu anlaşıldı. Adalet Bakanlığınca tedbiren söz konusu cezaevinin boşaltılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, cezaevindeki 814 tutuklu ve hükümlünün nakil işlemleri dün gerçekleştirildi. Tutuklu ve hükümlüler,

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledildi.