Gündem Cezaevi boşaltıldı
ELAZİĞ

Cezaevi boşaltıldı

Elazığ depremi sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltıldı. Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu diğer cezaevlerine sevk edildi.
Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu diğer cezaevlerine sevk edildi.

Elazığ’da meydana gelen Sivrice merkezli 6.8’lik depremin ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bina ve kurumlarda küçük çaplı hasarlar tespit edildi. Yapılan incelemede, Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu anlaşıldı. Adalet Bakanlığınca tedbiren söz konusu cezaevinin boşaltılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, cezaevindeki 814 tutuklu ve hükümlünün nakil işlemleri dün gerçekleştirildi. Tutuklu ve hükümlüler,

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledildi.

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