Cezaevinden izinli geldiği evinde eşinin gözleri önünde öldürüldü

Mehmet Altınbilek, 2016 yılında işlenen cinayeti azmettirtiği iddiasıyla hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli çıkarak, Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokak'tak evine geldi.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Altınbilek'in eşi Ayşe Altınbilek ile oturduğu sırada evin kapı zili çaldı. İddiaya göre kapıyı açan Mehmet Altınbilek, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Eşinin dövüldüğünü gören Ayşe Altınbilek saldırganlara müdahale etmek istedi. Ancak saldırganlar, Ayşe Altınbilek'i de dövdü. Saldırganlar, daha sonra da Mehmet Altınbilek'i başından tabancayla tek kurşunla vurup, kaçtı.

Ağır yaralanan Mehmet Altınbilek, eşinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Altınbilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Altınbilek, gözyaşları içinde ifade vermek için emniyet merkezine götürülürken, polis, saldırganların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.





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