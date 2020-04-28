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Gündem Cezaevlerinde koronavirüs önlemleri Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık
ANKARA

Cezaevlerinde koronavirüs önlemleri: Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül koronaviürs önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adliyelerdeki insan sirkülasyonunun yüzde 95 oranında azaltıldığını belirten Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. 15 Haziran olarak belirlenen tarih duruma göre daha öne çekilebilir” dedi. Öte yandan 4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konulduğunu açıklayan Bakan Gül, "Tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.

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Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi, Adalet Bakanı Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Gül, dünyanın aksine Türkiye’nin koronavirüse teslim olmadığını, kontrolün bir an olsun kaybedilmediğini vurguladı.

Adliyeler 15 Haziran'a kadar kapalı

Devletin tüm kurumlarının toplumun sağlığı için tüm tedbirleri uyguladığını dile getiren Gül, "Adliyelerde insan sirkülasyonu yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık. Elbette zaruri ve acil işler adliyelerde devam etmektedir. Süreci, virüsün seyri belirleyecektir. Başvuru, itiraz, temyiz, arabuluculuk, uzlaştırma gibi yargısal tüm süreler 7226 sayılı Kanun’la 15 Haziran’a kadar uzatıldı. Elbette bu süre hem icra hukukuna ilişkin hem de yargısal tüm işlemlere ilişkin bir durma söz konusudur. Bu tarih salgının gidişatına göre öne çekilebilecektir. Bu salgına yönelik çıkacak olumlu tabloya göre Cumhurbaşkanımız 15 Haziran olarak belirlediği süreyi daha öne çekme ihtimali bulunmakta" dedi.

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"7 milyon metrekare açık ve kapalı alan düzenli olarak dezenfekte edilmekte"

Gül, koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren tedbirler aldıklarını ve sonuçları şeffaf olarak paylaştıklarını kaydederek, "Tüm bu süreçleri Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yapmaktayız. Su süreçte ceza infaz kurumlarına gelen bir kişinin ilk muayenesi yapılmakta. Eğer hastalık belirtisi varsa hastaneye sevk edilmekte. Hastalık belirtisi olmasa dahi 14 gün karantina uygulaması yapılmakta. Sonrasında kalacağı yere alınmaktadır. 7 milyon metrekare açık ve kapalı alan düzenli olarak dezenfekte edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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"120 tutuklu ve hükümlüye virüs tanısı konuldu"

Tüm tedbirlere rağmen dışarıyla teması sıfıra indirmenin mümkün olmadığına vurgu yapan Gül, "Bugün itibarıyla 4 ayrı ceza infaz kurumunda 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. Tamamı hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yoğun bakımda kalan tutuklu ve hükümlü bulunmayıp genel sağlık durumları iyidir. Bu konuda söylenti simsarlarının ortalığı bulandırmalarını asla kabul etmeyiz. Sağlık kuruluşlarıyla ve personelimizle birlikte bu süreci açıklıkla ve şeffaflıkla sürdürmeye gayret ediyoruz. Ceza infaz kurumlarında yakını bulunan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hükümlü ve tutukluların can sağlığı, güvenliği devlete emanettir" dedi.

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