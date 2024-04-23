CHP Atatürk'e hakarete sessiz

DEM Partili yeni belediye başkanıyla makam odasına giren U.G., Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğraflarını gösterip Kürtçe olarak "Kaldırın bu p.... fotoğraflarını" demişti. Skandal görüntüler kamuoyuna yansıyınca İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmiş, Adalet Bakanlığı soruşturma başlatmış, gözaltına alınan U.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaşanan skandala ilişkin kamuoyundan yoğun tepki yükselirken, Atatürk’ün "kırmızı çizgileri olduğunu" öne süren CHP’liler ise Atatürk’e hakarete şu ana kadar herhangi bir tepki ortaya koymadı. Ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne parti sözcüsü ne de belediye başkanları Atatürk’e hakarete karşı şu ana kadar tek tepki açıklaması yaptı.