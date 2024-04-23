|
Gündem

CHP Atatürk'e hakarete sessiz

Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında DEM Partili U.G.’nin Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği küfre CHP’den ses yok.

Yusuf Özdemir
04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 05:46 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP'den hakaretlere karşı ses çıkmadı.
CHP'den hakaretlere karşı ses çıkmadı.

DEM Partili yeni belediye başkanıyla makam odasına giren U.G., Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğraflarını gösterip Kürtçe olarak "Kaldırın bu p.... fotoğraflarını" demişti. Skandal görüntüler kamuoyuna yansıyınca İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmiş, Adalet Bakanlığı soruşturma başlatmış, gözaltına alınan U.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaşanan skandala ilişkin kamuoyundan yoğun tepki yükselirken, Atatürk’ün "kırmızı çizgileri olduğunu" öne süren CHP’liler ise Atatürk’e hakarete şu ana kadar herhangi bir tepki ortaya koymadı. Ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne parti sözcüsü ne de belediye başkanları Atatürk’e hakarete karşı şu ana kadar tek tepki açıklaması yaptı.


#politika
#DEM Parti
#CHP
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi vefat etti