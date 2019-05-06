Yerel Seçim 2019
Gündem CHP bu ayıbı temizlesin
AFYONKARAHİSAR

CHP bu ayıbı temizlesin

CHP’li siyasetçi ve belediye başkanlarının mültecileri hedef alan nefret söylemi vahim sonuçlara yol açtı. Afyon’da 3 kişi sokakta gördükleri bir Afganı zorla eve götürerek sopa, kemer ve demirle işkence yaptı. Şoka giren mülteciye zorla “CHP, altı ok, Atatürk” dedirten işkenceciler bu anları kameraya aldı.

Talha Menteş Yeni Şafak
3 ırkçı psikopat mülteciye yaptıkları işkenceyi kayda aldı.
3 ırkçı psikopat mülteciye yaptıkları işkenceyi kayda aldı.

Suriyeli mültecilerin yardımlarını kesen ve toplumda sürekli Suriyeli ve mülteci düşmanlığı yapan CHP’li siyasetçiler amacına ulaştı. Afyonkarahisar’da biri çocuk yaşta 3 kişi, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.’yi yakalayıp eve götürerek dövdü. Devlet büyüklerine hakaret ettirdikleri F.R.B.’yi elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bırakan şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, yol kenarında yaralı bulunan F.R.B. ise hastanede tedaviye alındı.

ARKADAŞI POLİSE KOŞTU

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, Bahçelievler Mahallesi’nde bir kişinin dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu A.Q.A.’nın ifadesi doğrultusunda, aynı ülke vatandaşı F.R.B.’nin 3 kişi tarafından dövülerek alıkonulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, F.R.B.’yi dövdükleri iddiasıyla B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K.’yı (13) gözaltına aldı.

YOL ÜZERİNDE YARALI BULUNDU

  • Şüpheliler verdikleri ilk ifadede F.R.B.’yi dövdükten sonra ellerini, ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledi. 3 şüphelinin tarif ettiği araziye giden polis ve jandarma ekipleri, F.R.B.’ye ulaşamadı. Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, F.R.B.’yi, D 300 karayolu üzerinde yaralı halde buldu. F.R.B., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANINI NEDEN SATTIN DİYEREK DÖVDÜLER

Şüpheliler ifadelerinde, olay günü akşam saatlerinde sokakta Afganistan uyruklu 2 kişiyi görüp sataştıklarını anlattı. Afganlardan biri kaçarken, diğerini yakalayıp eve götürdüklerini belirten şüpheliler, “Vatanını neden sattın” diyerek dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını kaydetti.

DARP EDİP KAYDETMİŞLER

Yapılan araştırmada şüphelilerden Y.Ç.’nin cep telefonunda olayın kayıtları da bulundu. Görüntülerde, Afgan F.R.B.’yi tekme, tokat, sopa, kemer ve demirle döven şüphelilerin, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, F.R.B.’ye de bunları tekrarlattıkları ve çeşitli hakaretlerde bulundukları belirlendi. Cep telefonunda ayrıca çocuk pornosu da dahil çok sayıda porno içerikli video olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Atatürk’e hakaret’, ‘müstehcenlik’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı. 25 Nisan’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.M.Ç. ve Y.Ç. ise tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.

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Suriyelilerin ekmeğini kesti

Tanju Özcan

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP’li Tanju Özcan, “Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz” açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Özcan, belediye başkanlığını kazandıktan hemen sonra verdiği talimatla Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı aşevine Suriyelilere verilen yemeği kesmişti. Suriyelilere belediyeden ekmek yedirmeyeceğini söyleyen Özcan, Suriyelilere Bolu’da işyeri açma ruhsatı verilmesini de iptal etmişti.

Tüfekle tehdit

Darp edilen Afgan mülteci tedavisi yapıldıktan sonra alınan ifadesinde; şüphelilerin kendisini sopa, demir ve kemerle dövdüklerini, tüfekle tehdit ettiklerini, sonra da araziye bıraktıklarını söyledi. Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı da işkence olayı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Savcılık açıklamasında, “Afgan uyruklu iki kişi B.M.Ç. ve Y.Ç. ile suça sürüklenen çocuk B.K. tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır. Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin 25/04/2019 tarihli kararı ile şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanmış, suça sürüklenen çocuk B.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır” denildi.


  • Irkçılığı CHP körüklüyor
  • Av. Mustafa Doğan İnal
  • Yaşanan üzücü hadiseyi sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran Av. Mustafa Doğan İnal, CHP’nin ırkçılığı körüklediğini söyledi. İnal şunları söyledi: “Bir avukat olarak insan olarak bu olayın takipçisi olacağız. Maalesef Türkiye’de son zamanlarda faşizmi hortlattılar. Mülteci düşmanlığını uzun zamandan beri ana muhalefet lideri göndereceğiz diyerek yapıyordu. Türkiye’deki siyaseti Türkiye’ye sığınmış mazlum insanları atmak üzerine kurdular. ‘Bu olayı parti bazına indirmeyin CHP’yi hedef almayın diyorlar’ ama yabancı düşmanlığını körükleyen CHP’dir. Dünyada yükselen sağ bir ırkçılık var. Türkiye’de de bu ırkçılığın temsilcisi CHP, normalde sosyal demokrat bir parti olması gereken parti dünyadaki yükselen ırkçılığın yüzü oldu.”

Üç kişi mültecileri eve kapatıp işkence etti
OYNAT 01:42
Üç kişi mültecileri eve kapatıp işkence etti
Afyon'da üç kişi zorla bir eve kapattıkları mültecilere küfür edip işkence uyguladı. Yaptıkları işkenceyi kaydeden kişiler, mültecilere zorla 'Atatürk, altı ok, Kılıçdaroğlu' gibi sözler söyletti.

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