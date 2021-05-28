​CHP bütün darbelerin içinde

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı, demokrasinin kanayan yarası 1960 darbesinin 61. yıldönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi: Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımından ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi, aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Ülkemizi darbenin eşiğine getiren zihniyetin varlığını halen devam ettirdiğini görmemiz ise ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Darbeden birkaç hafta önce Menderes’e gönderilen muhtıra mahiyetindeki mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup ile 1971 muhtırasında, 1980 darbesi öncesinde, 28 Şubat 1997 muhtırasında, 27 Nisan 2007 bildirisinde, hatta son emekli amiraller açıklamasında sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Merkez aynı değişen bir şey yok.

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AYNI MERKEZDEN YÖNETİLDİLER

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşerler de var. Hep birlikte çalıştılar, aynı merkezden yönetildiler. Bu zihniyet, her dönemde gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiş, iktidarı sandıkta değil, silahların, darağaçlarının gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER

Bu zihniyet, ülkeyi demokratik yollarla kazandığı meşru iktidarla değil, vesayet araçlarıyla yönetmeyi özellikle çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bunlar sıkıştıkları her durumda ülkede kargaşa ve huzursuzluk çıkartarak, darbecilere selam durmaya, darbeyi ima etmeye yönelmişlerdir. ‘CHP artı ordu eşittir darbe’ diye kurulan denklemin sahipleri, bu faşist zihniyetlerini pervasızca sergilemekten de çekinmemişlerdir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

MİLLİ ŞEFLERİNİN İZİNDELER

Hatırlarsanız 28 Şubat muhtırasına, ‘Bizim tespitlerimiz de farklı değil diyen şanlı ordumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz’ diyen dönemin CHP’li yöneticileri darbecilerden daha büyük bir şevkle sahip çıkmışlardır. Sosyal medya hesaplarından ‘Darbeler zaruretler doğmadan yapılmamıştır, maalesef bugün böyle bir zaruret vardır.’ diyerek Milli Şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardır. Birkaç hafta önce bizi merhum Menderes’in akıbetiyle tehdit edenler yine bunlardır.

DARBE GÜZELLEMESİ

CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken her yakalandıklarında ‘yapay gündem’ diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndayız. CHP zihniyeti işte buradan İmralı’ya idam fezlekesi hazırladı, onu icra etti. Menderes’in iki arkadaşıyla beraber. Biz ise işte şimdi bu adada demokrasi ve özgürlükler çağrısını yapıyoruz. Farkımız bu. Bu CHP zihniyetinin, yandaşlarının, bunların özgürlükle, bunların demokrasiyle yakından uzaktan alakası yoktur.

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GÜNDEM Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs’a hazır

Gelin anayasayı birlikte yapalım

Yeni ve sivil anayasayla ülkeyi demokraside en üst lige çıkartacaklarını belirten Erdoğan, “MHP, kendi taslağını bize sundu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti. Aynı şekilde biz de kendilerine bunu sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru tüm bu metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak bir teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Amacımız Meclis’teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Şayet böyle geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacaktır. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle birlikte kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunmakta kararlıyız” dedi.

OYNAT 01:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan "HDP'li bakan" iddiasını ortaya atan eski CHP'li emekli albaya sert çıktı: Bundan büyük bir zillet olabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen emekli albay ve eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında sert konuştu.



Erdoğan 'Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış olan bir zatın, PKK ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi?



Bu mesele karakter meselesidir. Karakterde bir sıkıntı varsa, cibiliyette bir sıkıntı varsa ona Türk milletinin evladı olarak bir şey diyemem.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Rahmetle yad ediyorum

Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbe silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum.”

Aliyev’e Cumhuriyet Günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs Azerbaycan’ın ‘Cumhuriyet Günü’ dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında Azerbaycan’ın “Cumhuriyet Günü”nü, Vatan Savaşında kazandığı haklı zaferinin gururuyla taçlandırdığını ve Türkiye’nin bu mutluluğu coşkuyla paylaştığını ifade etti.

Kaftancıoğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesine yönelik kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, “Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nı yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır” ifadelerine yer verildi.

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3 kuyuda petrol keşfettik

Ekonomide bu yıl ciddi bir toparlanma beklediklerini belirten Erdoğan, “Bu çerçevede son yıllarda petrol ve doğal gaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini de milletimle paylaşmak istiyorum. Karadeniz’de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından, karadaki çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce ‘petrol yok’ diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladık. Son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır’daki Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli’ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır” dedi.

İftira ve yalanda vites yükselttiler

Erdoğan, CHP yönetimlerinin en başından beri kendilerine karşı yürüttükleri muhalefet üslubuna değinerek, “Bu kafa belgeleriyle, bilgileriyle, izahatlarıyla yalan olduğu defalarca ispatlanmış iddiaları sürekli gündeme getirmenin adına ne demiştir? Siyaset. Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Man Adası’ndan tank palet fabrikasına, 128 milyar dolardan son günlerdeki iddialara kadar bir dizi konuda yalanları sürekli tekrar etme stratejisi izlenmektedir. Çünkü eser ve hizmet siyasetinde bizimle rekabet edebilecekleri hiçbir projeleri, hiçbir çalışmaları, hiçbir hazırlıkları da yok. Çünkü yalan ve iftira siyaseti en kolay iştir. Akşam otur, bir grup partili ve ajans mensubuyla yalanları senaryolaştır, ertesi gün de çık kürsüden bunları tekrar et” dedi.

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Suç çeteleriyle aynı kulvarda