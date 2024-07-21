CHP kadın plajlarını tek tek kapatıyor

Yerel seçimlerin ardından yönetimi devralan CHP'li kıyı belediyelerinin ilk icraatlerinden biri kadın plajlarını kapatmak oldu. Silivri'deki Selimpaşa Kadınları Plajı'nın kapatılması kararının ardından Eyüp Belediyesi de Çiftalan Plajı'nı karma kullanıma açtıklarını bildirdi. Beykoz Belediyesi de Elmasburnu Kadınlar Plajı'nın kullanım günlerine 2'ye düşürdü. Alınan bu kararlar vatandaşın da tepkisini çekti.





KADIN PLAJLARI YASALARA AYKIRIYMIŞ

Seçim sonrası ilçe yönetimini devralan CHP'li kıyı belediyelerinin kadın plajlarının kapatılmasına yönelik kararları art arda geldi. İlk karar, 1 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yönetim değişikliği olan Silivri Belediyesi'nde alındı. 2022 yılında açılan Selimpaşa Kadınlar Plajı'nın bu yıl hizmet veremeyeceği duyuruldu. Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kapatılan kadınlar plajıyla ilgili eleştirilere cevap veren Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yasağı “kadınları özgürleştirmek” için aldıklarını ifade etti. Balcıoğlu, kadınlar plajının etrafının kapalı olmasının yasalara aykırı olduğunu iddia etmesiyle diğer CHP’li belediyeler de benzer kararlara imza attı.





EYÜP BELEDİYESİ KARMA PLAJ YAPTI

CHP’li Eyüp Belediyesi de kadınlara özel plajları kapattı ve bu plajları karma halk plajı haline getirdi. Eyüpsultan’da bulunan Çiftalan Plajı bunlardan bir tanesi. 2023 yılında dönemin Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından açılan Çiftalan Plajı, haftanın üç günü kadınlara özel hizmet vermesiyle yoğun ilgiyle karşılanıyordu. Tamamen ücretsiz olan plaj, haftanın üç günü çalışanlar dahil kadın personelle hizmet veriyordu. Belediyenin ilçede belirlenen noktalarından yaptığı ücretsiz ring servisleri ile kadınların tercih sebebi olan plaj, seçimlerin ardından belediyenin CHP’ye geçmesiyle kapatılması da bir oldu. Bu engellemeye tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya ve belediye iletişim kanalları üzerinden durumun düzeltilmesi için yetkililere talep yağdırdı.





KAPATMAYAN BELEDİYE DE GÜNLERİ AZALTTI

Kadınlara özel hizmetlerin sekteye uğratılması ve engellenmesi vatandaşın da büyük tepkisine neden oldu. Kapatmak yerine günleri azaltarak vatandaşı bıktırma noktasına getiren CHP’li Beykoz Belediyesi Elmasburnu Kadınlar Plajı’nın kullanım günlerini 3 günden 2 güne indirdi. Plajı kullanan bir vatandaş, “Beykoz Belediyesi’ne ait Elmasburnu plajının kadınların istifade etmesi için 2 güne indirilmesinden kaynaklı plajda mahşeri kalabalık yaşanıyor. Bu kadar kötü muameleyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Biz mahremiyete önem veren kadınlar olarak denize girme hakkımız olduğunu savunuyor ve bu hakkın bize de sağlanmasını istiyoruz” dedi.





İstanbul Valiliği Selimpaşa'ya kadın plajı açacak

İstanbul Avrupa Yakası’nda tek kadınlar plajı olan Selimpaşa Kadınlar Plajı’nın kapatılması kararının hayata geçmemesi için yoğun bir mücadele veren önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile yaptığı görüşmede Kadınlar Plajı konusunu gündeme getirdi. Görüşmenin ardından valilik Selimpaşa'da 14 bin metrekarelik alanda kadınlar plajı ve ardından 100-150 şezlong kapasiteli bir halk plajı oluşturulması için çalışmalara başladı.



