CHP mitinginde DEM bayrağı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün Sancaktepe'de düzenlediği mitingde objektiflere yansıyan DEM Parti bayrakları dikkat çekti. Sancaktepe’deki manzara, CHP’nin İstanbul için DEM Parti ile sahada ittifak kurduğunu ortaya koydu. DEM Partili Altan Tan katıldığı bir canlı yayında CHP ile ittifak itirafında bulundu. Kandil’in amacının Erdoğan ve AK Parti’yi zayıflatmak olduğunu belirten Tan, karşılık beklemeden CHP ve İstanbul özelinde İmamoğlu’nun desteklendiğini ifade etti. Daha önce de PKK elebaşlarından Mustafa Karasu “İttifaka sahip çıkmak gerek” demiş, DEM Parti’nin 31 Mart’ta CHP ile ittifak yapması gerektiğini söylemişti.