CHP özür borçlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim gecesi manipülatif açıklamalarda bulunan CHP Genel Merkezi’nin özür borçlu olduğunu söyledi. AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, “Aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz” dedi. Çelik, şunları kaydetti: Dün bir CHP klasiği önümüze geldi. Daha seçimi kazanmadan hangi bürokratın görevden alınacağını listelemişler. Demokrasiye aykırı davranışlar sergilemeye devam ediyorlar. Dün bunu Anadolu Ajansı için de yapmaya kalktılar. Bu yapılan şey milli iradeye karşı demokrasi gaspıdır. Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi. O da; CHP Genel Merkezi’dir. Manipülasyonu ortaya çıkaran Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun açıklamalarıdır. Milletimize özür borçlulardır.