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CHP özür borçlu

K Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, “Aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Dün bir CHP klasiği önümüze geldi. Daha seçimi kazanmadan hangi bürokratın görevden alınacağını listelemişler. Demokrasiye aykırı davranışlar sergilemeye devam ediyorlar. Dün bunu Anadolu Ajansı için de yapmaya kalktılar. Bu yapılan şey milli iradeye karşı demokrasi gaspıdır. ” dedi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim gecesi manipülatif açıklamalarda bulunan CHP Genel Merkezi’nin özür borçlu olduğunu söyledi. AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, “Aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz” dedi. Çelik, şunları kaydetti: Dün bir CHP klasiği önümüze geldi. Daha seçimi kazanmadan hangi bürokratın görevden alınacağını listelemişler. Demokrasiye aykırı davranışlar sergilemeye devam ediyorlar. Dün bunu Anadolu Ajansı için de yapmaya kalktılar. Bu yapılan şey milli iradeye karşı demokrasi gaspıdır. Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi. O da; CHP Genel Merkezi’dir. Manipülasyonu ortaya çıkaran Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun açıklamalarıdır. Milletimize özür borçlulardır.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kritik seçim sonrası partisinin ilk MYK toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda seçim sonuçları masaya yatırıldı. İl il bölge bölge oy oranları ele alındı. Oyların düştüğü bölgelerin ana gündem maddesi olduğu toplantıda genel bir seçim değerlendirmesi yapıldı. Muhalefetin önde olduğu şehirlerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tartışıldığı toplantıda aynı zamanda 2’nci tur için nasıl bir kampanya yürütüleceği de ele alındı. İlk hedefin 14 Mayıs seçim haritasında oluşan kırmızı renklerin 2. turda turuncuya çevrilmesi planlandı.


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi, Bir CHP klasiği
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi, Bir CHP klasiği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın dün akşam yaptığı açıklamalara değinen Çelik "Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Bu yapılan şey milli iradeye yönelik yetki gaspıdır" dedi. Çelik "Kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'CHP'deki bu telaş niye?' diyerek tepki gösterdi: Milli iradeye saygısızlık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'CHP'deki bu telaş niye?' diyerek tepki gösterdi: Milli iradeye saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oy sayımı sürerken önemli açıklamalarda bulundu. CHP'lilerin oy sayımı yapılırken yaptıkları provokatif açıklamalarına tepki gösteren Çelik "Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. CHP'deki bu telaş niye? Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor" ifadelerine yer verdi.


#Seçim
#AK Parti
#Ömer Çelik
#CHP
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