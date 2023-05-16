CHP özür borçlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim gecesi manipülatif açıklamalarda bulunan CHP Genel Merkezi’nin özür borçlu olduğunu söyledi. AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, “Aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz” dedi. Çelik, şunları kaydetti: Dün bir CHP klasiği önümüze geldi. Daha seçimi kazanmadan hangi bürokratın görevden alınacağını listelemişler. Demokrasiye aykırı davranışlar sergilemeye devam ediyorlar. Dün bunu Anadolu Ajansı için de yapmaya kalktılar. Bu yapılan şey milli iradeye karşı demokrasi gaspıdır. Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi. O da; CHP Genel Merkezi’dir. Manipülasyonu ortaya çıkaran Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun açıklamalarıdır. Milletimize özür borçlulardır.
***
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kritik seçim sonrası partisinin ilk MYK toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda seçim sonuçları masaya yatırıldı. İl il bölge bölge oy oranları ele alındı. Oyların düştüğü bölgelerin ana gündem maddesi olduğu toplantıda genel bir seçim değerlendirmesi yapıldı. Muhalefetin önde olduğu şehirlerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tartışıldığı toplantıda aynı zamanda 2’nci tur için nasıl bir kampanya yürütüleceği de ele alındı. İlk hedefin 14 Mayıs seçim haritasında oluşan kırmızı renklerin 2. turda turuncuya çevrilmesi planlandı.