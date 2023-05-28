CHP yandaşı Barış Pehlivan muhalefeti yerden yere vurdu: Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız?

"Niye bu mesele Faik Öztrak'ın omzuna yüklendi. Nerede o Altılı Masa'nın liderleri. Kemal Kılıçdaroğlu nerede. Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız. Niye 'sandık başında durun' diye talimat verdikleri seçmenleri motive etmiyorlar"