CHP yandaşı Barış Pehlivan muhalefeti yerden yere vurdu: Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız?

CHP'li gazeteci Barış Pehlivan muhalefet liderlerinin sessizliğe bürünmesine tepki gösterdi.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy sayma işlemleri devam ediyor.
İlk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılan yüzde 97,7 sandık oranı ile seçim yarışını önde götürüyor. Erdoğan, yüzde 52,2 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 ile geriden geliyor.
Sandıkların büyük bir bölümü açılırken CHP yandaşı Barış Pehlivan, sessizliğe bürünen muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.
Barış Pehlivan: Kemal Kılıçdaroğlu nerede?
Muhalefet adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapmasına tepki gösteren Pehlivan, Halk TV yayınında şu ifadeleri kullandı: