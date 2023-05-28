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CHP yandaşı Barış Pehlivan muhalefeti yerden yere vurdu: Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim yarışını açık farkla önde götürürken CHP yandaşı Barış Pehlivan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapmasına tepki gösteren Pehlivan, "Niye bu mesele Faik Öztrak'ın omzuna yüklendi. Nerede o Altılı Masa'nın liderleri. Kemal Kılıçdaroğlu nerede. Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız. Niye 'sandık başında durun' diye talimat verdikleri seçmenleri motive etmiyorlar" dedi.

20:14 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP'li gazeteci Barış Pehlivan muhalefet liderlerinin sessizliğe bürünmesine tepki gösterdi.

CHP'li gazeteci Barış Pehlivan muhalefet liderlerinin sessizliğe bürünmesine tepki gösterdi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy sayma işlemleri devam ediyor.

İlk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılan yüzde 97,7 sandık oranı ile seçim yarışını önde götürüyor. Erdoğan, yüzde 52,2 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 ile geriden geliyor.

Sandıkların büyük bir bölümü açılırken CHP yandaşı Barış Pehlivan, sessizliğe bürünen muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.



Barış Pehlivan: Kemal Kılıçdaroğlu nerede?

Muhalefet adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapmasına tepki gösteren Pehlivan, Halk TV yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Niye bu mesele Faik Öztrak'ın omzuna yüklendi. Nerede o Altılı Masa'nın liderleri. Kemal Kılıçdaroğlu nerede. Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız. Niye 'sandık başında durun' diye talimat verdikleri seçmenleri motive etmiyorlar"

#Barış Pehlivan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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