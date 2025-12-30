CHP'de 'DEM'i kaybettik' korkusu

CHP’yi, DEM Parti’yi kaybetme korkusu sardı. ‘Terörsüz Türkiye’ süreci bağlamında gerek TBMM Genel Kurulu'nda gerekse de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki müzakerelerde DEM sözcüleri CHP'yi eleştirmeye devam ediyor. Bu eleştiriler iki partinin sözcülerinin sıklıkla birbirleriyle tartışmasına neden oluyor. DEM'liler CHP'lilerin önüne "komisyon raporunun yetersizliği" ve "İmralı'ya yapılan ziyaretten kaçtınız" eleştirileriyle çıkarken, ana muhalefet bu eleştirileri tabanın kaygılarını göz önünde tutan yanıtlarla geçiştiriyor.

İTTİFAKTA GEDİK

Ana muhalefet sözcülerinin, eleştirilere verdiği yanıtlar ise iki parti arasında Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden bu yana var olan ittifakta gedikler oluşturmaya başladı. DEM Parti Eş Genel başkanlarının CHP'ye dönük sitemlerini ve eleştirilerini değerlendiren CHP kaynakları, "Parti içesinde DEM ile yollar ayrılırsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediğimiz sonucu almamız mümkün değil diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok” diye konuştu.

ULUSALCILAR MEMNUN

CHP içindeki ulusalcı kanatsa durumdan memnuniyet duyuyor. Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in yeni MYK'da ve 'Gölge Kabine'de Kürt kökenli isimleri azınlıkta bırakmasının bu çevrelerinin "sesinin gür çıkmasında etkili olduğunu" söyledi. Kaynaklar, Kürt kökenli isimlerin azınlıkta kalmasının DEM Parti üzerinden de "olumsuz etki" oluşturduğuna işaret ederek, "bu durumun süreçte yaşanan gerilime ek yük bindirdiği" görüşünde birleşti.







