20’nci toplantı perşembe günü

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme 1,5 saat sürdü. Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugüne kadar yaşanan süreç ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. DEM Partili Buldan “Tarihsel bir dönemeçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten yapıcı rolüne büyük önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Hepimizin elini, gövdesini artık taşın altına koyma zamanı gelmiştir” dedi. DEM Partili Mithat Sancar ise şunları kaydetti: “Siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayati önemlidir. Bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu süreçte, bu rolü olumlu şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı, tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun da önümüze barışın ve demokrasinin yolunu gerçekten sonuna kadar açacağına inanıyoruz.”