CHP’de İstanbul kazanı kaynıyor: Şükrü Genç adaylığını mı açıklayacak?

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken CHP'de ise aday belirleme kaosu sürüyor.

Partilerin aday listelerine 19 Şubat Pazartesi saat 17.00'ye kadar son şekillerini vermesi gerekirken, CHP'de halen belirlenemeyen adayların yanında seçilen isimlere de parti tabanından tepkiler yağıyor.

Bu isimlerin başında da İstanbul'un Sarıyer ilçesinin belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Oktay Aksu yer alıyor.

Aksu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararıyla Sarıyer'den başkan adayı olarak gösterildi.

Ancak yapılan tüm yoklama ve anketlerde listenin sonunda yer alan Aksu'nun aday gösterilmesi parti tabanında büyük tepkilere neden oldu.

Şükrü Genç CHP Genel Merkezi'ne süre vermişti

Bu tepkilerin en büyüğü ise aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten gelmişti.

Genç geçtiğimiz günlerde CHP yönetimine karşı miting düzenlemiş, Aksu'nun adaylığını ve Genel Merkez'i protesto etmişti.

Ayrıca Genç, adaylık konusunu yeniden değerlendirilmesini isteyerek CHP Genel Merkezi'ne 18 Şubat'a kadar süre vermişti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Genç, sürenin dolduğunu hatırlattı.

Süre doldu: Adaylığını mı açıklayacak?

Sarıyerliler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalleler birliği, muhtarlar, dernekler, kanaat önderleriyle görüşme yaptıklarını belirten Genç, adaylığına ilişkin hem kendisinin hem de Sarıyer halkının kararını pazartesi günü saat 16.00'da Sarıyer Belediyesi Ana Binası önünde açıklayacağını kaydetti.

Genç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aday belirleme süreciyle ilgili yapılan yanlışlığa karşı partimden süreci yeniden değerlendirme talebim ile ilgili verdiğim süre bu gece saat 00.00’da sona eriyor.

Sarıyerliler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalleler birliği, muhtarlar, dernekler, kanaat önderleriyle yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda hem benim hem de Sarıyer halkının kararını 19 Şubat Pazartesi saat 16.00’da Sarıyer Belediyesi Ana Binası önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla duyuracağız."







