CHP’de trol ordusu Zoom’culara karşı

CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etrafında bir araya gelen ‘Zoom cuntası’nı sekteye uğratmak isteyen genel merkez harekete geçti. Büyük Kurultay öncesinde Zoom ekibi ile ilçe ve il kongrelerinde karşılaşacak olan genel merkez, sosyal medya üzerinden değişimcilerle mücadele verecek.

YETKİN BAŞKAN YARDIMCISI

14 Mayıs’taki seçimler öncesinde 5 ayaklı trol ağı ve Mekik Plaza skandalıyla seçimi kazanmaya çalışan CHP’de, trol ordusu yerel seçimlere hazırlanıyor. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminden il ve ilçe yönetimlerine geçilen genelgede, tüm teşkilatlarda bilişim ve teknoloji konusunda yetkin en az bir kişinin yer alması istendi. Kurultay sürecinin ardından oluşacak tüm ilçe ve illerdeki yeni yönetimlerde yer alması istenen bilişim konusundaki yetkin başkan yardımcısının yerel seçim sürecinde etkin görev alması bekleniyor.

Öte yandan bu adım, sosyal medya trol ağının yaklaşan ilçe ve il kongrelerin öncesinde tabana kadar yayılması olarak değerlendirildi. Ayrıca, CHP içinde değişim yanlılarına karşı elini güçlendirmek isteyen yönetimin, Zoom ekibi ile ilçe ve il kongrelerinde yarışılması halinde, sosyal medyanın gücünden yararlanmak istediği iddia edildi.

25 TEMMUZ GENELGESİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzası ile 25 Temmuz’da tebliğ edilen genelgede, “Bilişimden Sorumlu İl ve İlçe Başkan Yardımcısı” olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesinin önem arz ettiği bildirildi. Öte yandan genelgede imzası olan Devrim Barış Çelik, 14 Mayıs sonrasında görevinden alınan Onur Adıgüzel’in yerine genel başkan yardımcısı oldu. Çelik, hazirandaki MYK tasfiyesinin ardından koltuğunu korumuştu. Neslihan Hancıoğlu ise Selin Sayek Böke’nin yerine genel sekreterliği getirildi.







