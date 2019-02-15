Gündem CHPden istifa eden Handan Toprak DSPden Avcılar adayı oldu
POLİTİKA

CHP'den istifa eden Handan Toprak Benli DSP'nin Avcıalr adayı oldu

CHP'den istifa eden Handan Toprak DSP’den Avcılar adayı oldu

CHP’de yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, CHP’den istifa etmesinin ardından DSP’ye katıldı. Yerel seçimlerde DSP'den Avcılar adayı olarak yarışacağı açıklandı.

Haber Merkezi IHA
DSP Genel başkanı Önder Aksakal ile Handan Toprak ve partililer
DSP Genel başkanı Önder Aksakal ile Handan Toprak ve partililer

İstanbul'da Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek, Demokratik Sol Parti’ye (DSP) katıldığını açıkladı.

DSP'YE KATILDI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Merkezde partiye katılan Avcılar’ın bağımsız Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye ‘hoş geldin’ diyerek, kendisine destek olacaklarını belirtti. Ülkenin iki kutuplu seçimlere sokulduğunu söyleyen Benli ise, "Demokrasi tarihinin çok önemli ve eşsiz liderlerinden Bülent Ecevit’in kurmuş olduğu partide devam edeceğiz" dedi.

Handan Toprak, DSP'ye katıldığını böyle duyurdu.

CHP'DEN DİSKALİFİYE EDİLİRCESİNE AYRILDIM

Marmara Bölgesi’nin tek kadın belediye başkanı olduğunun altını çizen Benli, demokratik ortamlarda kadının insan hakları mücadelesine ve huzura DSP çatısı altında devam edeceğini vurguladı. Benli, 1 Nisan’da başarının sahibi olacağına inandığını kaydetti. Önceki partisinden kendi isteğiyle değil, diskalifiye edilircesine ayrıldığını ifade eden Benli, önümüzdeki seçimlerin önemli olduğunu ve seyirci kalmayıp yarıştan çekilmeyeceklerini dile getirdi. Halkın kendi adayını görmek istediğini söyleyen Benli, "Halk kendisine dayatılanı değil, kendi özgür iradesiyle seçtiğine karar verecek" şeklinde konuştu.

Handan Toprak ve DSP Genel başkanı Önder Aksakal ile partililer basın toplantısı düzenledi.
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