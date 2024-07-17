CHP’den itiraf geldi: 15 milyon TL'yi elden vermişler!

CHP’lilerin para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı’nın sorularına cevap verdi.

Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na bir yazı göndererek kayıt dışı parayla ilgili “Bina hangi tarihte, kimden ve ne kadar bedelle satın alındı? Para nereden, nasıl temin edildi ve mal sahibine nasıl ödendi?” sorularına cevap istemişti.

HESAPLAR GENEL MERKEZ’DE

Savcılığın yazısından yaklaşık 3 ay sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı, savcılığa “itiraf niteliğinde olan” yanıtları gönderdi. İl başkanlığı binasının satın alınması için başlatıldığı belirtilen “Bir Tuğla da Sen Koy Kampanyası”nda ne kadar bağış toplandığına dair soruya CHP İl Başkanlığı, “Kampanyayı, Genel Merkez yürüttü. Bağış toplanan hesapları Genel Merkez açtı. Hesapların kontrolü Genel Merkez’deydi. Hesaplara giren çıkan paranın görüntülenmesini sadece Genel Merkez yapabiliyordu” cevabını verdi.

BİR KISMI BANKA YOLUYLA GİTTİ

CHP il yönetimi, il başkanlığı binasının satın alınması sırasında paranın bir kısmının mülk sahibine banka yoluyla verildiğini kalan 15 milyon 515 bin TL’lik paranın ise elden teslim edildiğini de kabul etti.







