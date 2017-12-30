CHP’li Aldan’a öfke dinmiyor

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ilişkin “Bu düzenleme benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af getirebilirim anlayışıdır” şeklindeki hakaretlerine tepkiler büyüyor. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de herkesi suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. 15 Temmuz’un kahramanları, Aldan’ın bir an önce görevinden istifa etmesini ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.

TEK YÜREK OLALIM

15 Temmuz Derneği de, FETÖ’nün hain emellerine karşı vatanını ve milletini cesurca savunan milyonlarca kişiye hakaretler etmekten çekinmeyen Aldan için harekete geçti. Aldan’ın hakaretleri ve küstahça açıklamaları üzerine 15 Temmuz Derneği, Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, “Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişimini 'Kontrollü Darbe' olarak tanımlayan CHP’nin bu son aymazlığı ile yargı önünde hesaplaşacağız. 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı duran ve tek yürek olan 80 milyon vatandaşımızı da Ömer Süha Aldan’a suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz” denildi.

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25 GAZİ BİR ARADA

Darbe gecesi Çengelköy’de yaralıları taşırken kasığından vurulan Abdullah İlker Hergin, “Milyonlarca insan canımızı ortaya kaymaktan çekinmeyerek darbecilere karşı gelmişken kendini milletvekili olarak gören bir kişi kalkıp bizlere hakaret edecek kadar küçülebiliyor. Bizlerden özür dilemelidir. Aldan’ın hakaretlerİ sonrası İstanbul’da yaralanarak gazi olan 25 arkadaşım ile bir araya gelerek İstanbul Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Bu sadece bizimle sınırlı kalmasın. Tüm vatandaşlarımız adliyelere giderek suç duyurusunda bulunsun. Birlik olduktan sonra beraber hareket edersek bir daha kimsenin bize hakaret etmesine ve bizim üzerimizden prim yapmasına ne cesaret edebilir ne de tek kelime söz söyleyebilir” diye konuştu.

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VATAN HAİNLİĞİ

15 Temmuz şehitlerinin yakınları da Aldan’ın küstah açıklamasına sert tepki gösterdi. Darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 21 yaşındaki işitme engelli Erhan Dündar’ın babası Ramazan Dündar, “Bu sözleri ancak bir vatan haini söyleyebilir. Ben bu vatan uğrunu 21 yaşındaki işitme engelli oğlumu şehit verdim. CHP’li Aldan kalkıp bizlere hakaret edebiliyor. İmanımız gereği sokağa çıktık ve hainlere karşı göğsümüzü siper ettik. CHP’nin milletvekilinin bu küstahça sözleri adeta bir FETÖ propagandası içermektedir. Bunun adı vatan hainliğidir. Ancak bu hakaretler CHP’nin yanına kar kalmayacak. En kısa zamanda bende milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

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Hesabı sorulmalı

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde darbeciler tarafından sağ kolundan vurulan gazi Fatih Beder, “O gece şehit olup küçük kızımı geride bırakabilirdim. Buna rağmen sokağa çıktım. CHP’li milletvekili 15 Temmuz kahramanlarına seviyesizce açıklamalarda bulunuyor. Hesabı sorulmalı ve yargı önünde hesap vermelidir” dedi.

Esenler’de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak şehit olan 3 çocuk annesi Şehit Türkan Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin, “Bunun adı edepsizlik ve alçaklıktır. Tanklar karşısında bizler korkmadık evlerimizde saklanmadık. Sokaklara çıktık. Mücadele ederek bu toprakların bir avucunu bile kaptırmadık. Milletvekilinin derhal istifasını sunarak görevini bırakması gereklidir” diye konuştu.

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100 avukatla suç duyurusu

Bir kısım 15 Temmuz şehit yakını ve gazisinin avukatları da, Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. 500’den fazla şehit yakını ve gazinin yaklaşık 100 avukatı, Aldan hakkında 'şehitlerin hatıralarına ve gazilere hakaret' iddiasını içeren suç duyurusunu savcılığa sundu. Avukat Kadir Aslan “Şikayetlerimizi yaptık, olayın takipçisi olacağız” dedi.

GÜNDEM Kimin vekili olduğu belli

GÜNDEM 15 Temmuz Derneği'nden CHP'li Aldan'a suç duyurusu