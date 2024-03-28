CHP’li Ali Kılıç: 200 bin lira verdim, makbuz almadım

CHP İstanbul il binasının satın alındığı tarihte çekilen para kuleleri görüntüsüne ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal para sayma görüntüleriyle ilgili, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ali Kılıç savcılığa ifade verdi. 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Bir Tuğla da Sen Koy” bağış kampanyasına 50 bin TL kendisi, 150 bin de samimi olduğu 3 kişiden olmak üzere toplam 200 bin lira verdiğini anlatan Kılıç, il teşkilatından arayıp parayı verilen adrese götürmesinin istendiğini söyledi. Kılıç, “Yemekte olduğum için müsait değildim. Bu nedenle o dönem özel kalemim olan Melih Morsünbül'ü arayıp bulunduğum yere çağırdım. Kendisi yanıma geldiğinde küçük bir çanta içinde 200 bin TL'yi gönderdim” dedi.

Verdiği para karşılığında herhangi bir makbuz almadığını anlatan Kılıç şunları söyledi: “Parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatı’nın daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan istemiş olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim. Toplanan bağış paralarıyla ilgili bende herhangi bir belge yok. Ben gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL'lik bağışa ilişkin il başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Yine satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında da bilgim yoktur.”