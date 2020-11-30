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POLİTİKA

CHP’li Başarır: 'Türk ordusu satılmıştır' demedim

"Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı?” diyerek canlı yayındaki ifadelerini inkar etti.

Haber Merkezi Diğer
Ali Mahir Başarır
Ali Mahir Başarır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, bir televizyon programında söylediği “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” sözleri büyük tepki topladı.

Türk ordusuna yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
OYNAT 04:41
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.

Savcının söylemediği bir cümleyi kullanarak hakkında soruşturma başlattığını öne süren Başarır, “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı? ‘Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar’a sattınız’ dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim” dedi.

Açıklamasının devamında Mehmetçiği ve askeri kast etmediğini tekrarladığını belirten CHP’li vekil, “Savcı ve MSB soruşturma açtı. Benim alnım açık, elinden geleni ardına koymasın” ifadelerini kullandı.

Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma
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Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma
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