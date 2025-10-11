CHP'li başkandan içkili cuma mesajı

CHP’li Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medyada dini değerlerle dalga geçen skandal bir paylaşıma imza attı. Alkol şişeleri olan bir görselle, "Hayırlı cumalar" paylaşımı yapan Orpak, gelen tepkiler üzerine mesajından fotoğrafı kaldırdı.
CHP’li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medyada dini değerlerle dalga geçen bir skandala imza attı. Cuma mesajı paylaşımlarını tiye alan Belediye Başkanı Orpak, alkol şişeleri olan görseli cuma mesajı olarak paylaştı.
TEPKİ YAĞDI
CHP’li Başkan Orpak, “Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar” ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi. Orpak’ın gönderisine kullanıcılar tarafından sert tepkiler gösterildi. Vatandaşlar skandal paylaşım için, “Vallahi bunlar sittin sene adam olmaz”, “Ahlak yoksunu, yazıklar olsun” yorumlarını yaptı. Orpak, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.