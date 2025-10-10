Yeni Şafak
CHP'li başkanların skandalları bitmek bilmiyor: Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu’ndan Hamas’a IŞİD benzetmesi

CHP'li başkanların skandalları bitmek bilmiyor: Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu’ndan Hamas’a IŞİD benzetmesi

14:1710/10/2025, Cuma
IHA
Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen yürüyüşte CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun Hamas’a IŞİD benzetmesinde bulunması tepkiye neden oldu.

Fındıklı ilçesinde dün 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’na düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi polisin aldığı güvenlik tedbirlerine tepki gösteren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, polis barikatının açılmasını istedi. Çervatoğlu, "6 yıldır burada polisle hiç karşı karşıya gelmedik, gelmiyoruz da. Daha dün Filistinli çocuklarımız için yürüdük, neredeydiniz, utanın. Sayın kaymakam, sayın vali, biz Filistinli çocuklar için yürürüz. Bizim çocuklarımız katledildi, IŞİD tarafından yani Hamas tarafından. Onun için yürürken sesini çıkarmayan kaymakam, Fındıklı’nın huzurunu bozuyor" diyerek tepkisini gösterdi.





