CHP'li başkanların skandalları bitmek bilmiyor: Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu’ndan Hamas’a IŞİD benzetmesi

Fındıklı ilçesinde dün 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’na düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi polisin aldığı güvenlik tedbirlerine tepki gösteren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, polis barikatının açılmasını istedi. Çervatoğlu, "6 yıldır burada polisle hiç karşı karşıya gelmedik, gelmiyoruz da. Daha dün Filistinli çocuklarımız için yürüdük, neredeydiniz, utanın. Sayın kaymakam, sayın vali, biz Filistinli çocuklar için yürürüz. Bizim çocuklarımız katledildi, IŞİD tarafından yani Hamas tarafından. Onun için yürürken sesini çıkarmayan kaymakam, Fındıklı’nın huzurunu bozuyor" diyerek tepkisini gösterdi.