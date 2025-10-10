Yeni Şafak
CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'tan skandal paylaşım: Alkol şişeleriyle cuma mesajı

13:5210/10/2025, Cuma
DHA
Başkan Orpak, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.
Denizli’nin Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişesi fotoğrafı kullanarak bir skandala imza attı. Orpak, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.

CHP’li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, bu haftaki cuma kutlama mesajında bir skandala imza attı. "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullanan Başkan Orpak, mesajında Buldan manzarasıyla birlikte alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğraf paylaştı.


#denizli
#buldan
#mehmet ali orpak
