CHP'li belediye 20 köpeği yol kenarına bıraktı

Bartın merkeze bağlı Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, pazar günü gece yol kenarına resmi plakalı bir kamyonetle 20 köpeğin bırakıldığını görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün boyunca yol güzergahındaki bütün güvenlik kameralarını tarayarak, köpekleri bırakan resmi plakalı aracın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi’ne ait olduğunu tespit etti.

DHA İki gün boyunca kamera görüntülerini tarayan jandarma, yol kenarına 20 köpeği bırakan resmi plakalı aracın Saltukova Belediyesi’ne ait olduğunu ortaya çıkardı.

20 köpekten 3’ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle bayıltıldığının belirlenmesi üzerine veteriner kliniğine götürüldü. Belediye ekipleri, jandarmanın haber vermesi üzerine köpekleri gece ve sabah saatlerinde geri topladı. Ayrıca klinikte olan köpekler de alındı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saltukova Belediyesi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

DHA Belediye ekipleri, jandarmanın haber vermesi üzerine köpekleri gece ve sabah saatlerinde geri topladı.

BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: KONUYU ARAŞTIRIYORUM

Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, konudan gece geç saatlerde haberi olduğunu söyledi.

Konuyu araştırdığını ifade eden Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Net elimizde bilgi yok. Aracımız o köyden geçtiği yönünde söylemler var. Biz de araştırmamızı yapıyoruz. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Aracımızın o yönden geçtiğini söylüyorlar ama bununla ilgili kesin bir şey yok. Biz de araştırmamızı yapıyoruz" dedi.

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