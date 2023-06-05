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CHP'li belediye AK Parti yönetimine geçti

CHP’li Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle aldığı hapis cezası nedeniyle 10 ay hak mahrumiyetine uğradı. Görevden uzaklaştırılan Kangal’ın yerine Korhan Tan, başkan vekilliğine seçildi.

16:12 . 5/06/2023 Pazartesi
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Kaytazdere Belediyesi.

Kaytazdere Belediyesi.

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinin Belediye Başkanı Ali Kangal, 2018 yılında Fen İşleri Müdürü Ş.D.’yi 'müdür vekilliği' görevinden almıştı. Durumu mahkemeye taşıyan eski müdür, 2018’in kasım ayında davayı kazanmış ve Bölge İdare Mahkemesi tarafından görevlendirmesi iptal edilmişti.

Kangal, mahkeme kararına uymayarak Ş.D. hakkında yeni bir görevlendirme yaptı. Eski müdür bu konuyu da yargıya taşıydı. Yalova 2. Asliye Mahkemesi’nde yargılanan Ali Kangal, mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı. Ceza nedeniyle hak mahrumiyetine uğrayan Kangal, İçişler Bakanlığı tarafından 10 ay süresince görevinden uzaklaştırıldı.

Kangal'ın uzaklaştırılması nedeniyle Kaytazdere Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Daha önce CHP’den meclis üyesi olan Korhan Tan partisinde istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Yapılan oylamada AK Parti’nin adayı gösterilen Tan, 5 oyla başkan vekilliğine seçildi. Tan’ın karşısında CHP’nin gösterdiği aday ise 4 oyda kaldı. Böylelikle CHP’de olan Kaytazdere Belediyesi AK Partili yönetime geçti.



#Kaytazdere
#Ali Kangal
#Ak Parti
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